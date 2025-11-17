Siapa Sebenarnya Sosok Sister Hong Lombok yang Heboh di Media Sosial?

Siapa Sebenarnya Sosok Sister Hong Lombok yang Heboh di Media Sosial? (Foto: Instagram)

JAKARTA – Siapa sebenarnya sosok Sister Hong Lombok yang sedang heboh di media sosial? Warganet tengah ramai membicarakan seorang make-up artist (MUA) asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang disebut-sebut sebagai “Sister Hong Indonesia”.

Ia dijuluki Sister Hong Lombok karena MUA yang mengaku bernama Dea itu ternyata diketahui adalah seorang laki-laki. Akun Instagram @nasikrawumataram mengungkap bahwa sosok Dea memiliki nama asli Deni.

Dalam kesehariannya, Deni memakai hijab dan berpenampilan seperti perempuan, lengkap dengan riasan wajah. Selama menjalankan profesinya sebagai MUA, ia menyembunyikan identitas aslinya dan berinteraksi dekat dengan klien perempuan yang bukan mahram.

Tak hanya merias, Deni juga kerap membantu klien mengenakan pakaian, meski banyak pengantin menjaga diri dari sentuhan laki-laki yang bukan mahram.

“Dia menyembunyikan identitas aslinya dan memegang-megang customer yang bukan mahramnya, membantunya memasang pakaian sementara pengantin sangat menjaga dirinya dari laki-laki yang bukan mahram,” tulis akun tersebut.

Akun itu juga menyebut bahwa tidak hanya perempuan, beberapa pria juga menjadi korban karena tidak mengetahui bahwa Deni adalah laki-laki.

Melalui klarifikasinya, Deni yang selama ini dikenal sebagai Dea Lipa menjelaskan latar belakang hidupnya dan membantah berbagai tuduhan yang diarahkan kepadanya. Sambil menangis, ia mengungkap bahwa dirinya adalah penyandang disabilitas dengan gangguan pendengaran.