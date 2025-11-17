Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Siapa Sebenarnya Sosok Sister Hong Lombok yang Heboh di Media Sosial?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |07:10 WIB
Siapa Sebenarnya Sosok Sister Hong Lombok yang Heboh di Media Sosial?
Siapa Sebenarnya Sosok Sister Hong Lombok yang Heboh di Media Sosial? (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Siapa sebenarnya sosok Sister Hong Lombok yang sedang heboh di media sosial? Warganet tengah ramai membicarakan seorang make-up artist (MUA) asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang disebut-sebut sebagai “Sister Hong Indonesia”.

Ia dijuluki Sister Hong Lombok karena MUA yang mengaku bernama Dea itu ternyata diketahui adalah seorang laki-laki. Akun Instagram @nasikrawumataram mengungkap bahwa sosok Dea memiliki nama asli Deni.

Dalam kesehariannya, Deni memakai hijab dan berpenampilan seperti perempuan, lengkap dengan riasan wajah. Selama menjalankan profesinya sebagai MUA, ia menyembunyikan identitas aslinya dan berinteraksi dekat dengan klien perempuan yang bukan mahram.

Tak hanya merias, Deni juga kerap membantu klien mengenakan pakaian, meski banyak pengantin menjaga diri dari sentuhan laki-laki yang bukan mahram.

“Dia menyembunyikan identitas aslinya dan memegang-megang customer yang bukan mahramnya, membantunya memasang pakaian sementara pengantin sangat menjaga dirinya dari laki-laki yang bukan mahram,” tulis akun tersebut.

Akun itu juga menyebut bahwa tidak hanya perempuan, beberapa pria juga menjadi korban karena tidak mengetahui bahwa Deni adalah laki-laki.

Melalui klarifikasinya, Deni yang selama ini dikenal sebagai Dea Lipa menjelaskan latar belakang hidupnya dan membantah berbagai tuduhan yang diarahkan kepadanya. Sambil menangis, ia mengungkap bahwa dirinya adalah penyandang disabilitas dengan gangguan pendengaran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/25/3184841/viral-s5V8_large.jpg
Viral! Penampakan Patung dan Leher Presiden Soekarno Miring di Alun-Alun Indramayu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184783/viral-J6jx_large.jpg
Viral! Anjing Bernama Charlie dari Ukraina Punya Ekspresi Selalu Jutek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/612/3184406/viral-5NMO_large.jpg
Lagi Viral Gen Z Taiwan Jalan Menunduk seperti Budaya Indonesia, Netizen: Beneran Apa Ngejek?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/629/3184404/tikus-zeaq_large.jpg
Viral Tikus Berkeliaran di Ruang NICU, 2 Bayi Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184187/arhan-nHEI_large.jpg
4 Potret Hangat Pratama Arhan Pulang Kampung Usai Cerai dari Azizah Salsha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184172/helwa-8C91_large.jpg
Profil dan Potret Helwa Bachmid, Model yang Mengaku Istri Cadangan Habib Bahar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement