Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret Helwa Bachmid, Model yang Mengaku Istri Cadangan Habib Bahar

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |06:04 WIB
Profil dan Potret Helwa Bachmid, Model yang Mengaku Istri Cadangan Habib Bahar
Profil dan Potret Helwa Bachmid, Model yang Mengaku Istri Cadangan Habib Bahar (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Profil dan potret Helwa Bachmid, model yang mengaku istri cadangan Habib Bahar. ‎Seorang model bernama Helwa Bachmid mengaku telah dinikahi oleh Bahar bin Smith sejak setahun lalu.

Helwa menyampaikan kisah rumah tangganya tepat setahun setelah pernikahan siri tersebut. Ia mengaku menikah dengan Bahar bin Smith pada 15 November 2024 secara siri.

Menurut Helwa, keberadaannya selama ini seperti disembunyikan layaknya istri simpanan. Ia mengaku tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh sebagai istri. Selama satu tahun menikah, Helwa merasa tidak pernah mendapat bimbingan agama maupun perhatian dari Bahar.

Hak nafkah secara lahir dan batin pun disebutnya tidak diterima secara rutin. Bahkan, sekadar menanyakan kabar pun menurut Helwa jarang dilakukan sang suami.
“Selama satu tahun hidupku seperti istri simpanan yang hanya kamu datangi ketika kamu menginginkan aku,” tulis Helwa melalui akun Instagram @helwabachmid_.

Helwa menyebut dirinya merasa ditelantarkan, terlebih karena Bahar disebut tidak menunjukkan tanggung jawab terhadap anak yang kini dikandungnya hasil dari pernikahan siri tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184856/viral-4ZW5_large.jpg
Viral Ibu Datangi Bocah yang Membully dan Mengancam Anaknya, Netizen: Keren Bu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/25/3184841/viral-s5V8_large.jpg
Viral! Penampakan Patung dan Leher Presiden Soekarno Miring di Alun-Alun Indramayu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184783/viral-J6jx_large.jpg
Viral! Anjing Bernama Charlie dari Ukraina Punya Ekspresi Selalu Jutek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/612/3184406/viral-5NMO_large.jpg
Lagi Viral Gen Z Taiwan Jalan Menunduk seperti Budaya Indonesia, Netizen: Beneran Apa Ngejek?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/629/3184404/tikus-zeaq_large.jpg
Viral Tikus Berkeliaran di Ruang NICU, 2 Bayi Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184187/arhan-nHEI_large.jpg
4 Potret Hangat Pratama Arhan Pulang Kampung Usai Cerai dari Azizah Salsha
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement