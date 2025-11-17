Profil dan Potret Helwa Bachmid, Model yang Mengaku Istri Cadangan Habib Bahar

JAKARTA - Profil dan potret Helwa Bachmid, model yang mengaku istri cadangan Habib Bahar. ‎Seorang model bernama Helwa Bachmid mengaku telah dinikahi oleh Bahar bin Smith sejak setahun lalu.

Helwa menyampaikan kisah rumah tangganya tepat setahun setelah pernikahan siri tersebut. Ia mengaku menikah dengan Bahar bin Smith pada 15 November 2024 secara siri.

Menurut Helwa, keberadaannya selama ini seperti disembunyikan layaknya istri simpanan. Ia mengaku tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh sebagai istri. Selama satu tahun menikah, Helwa merasa tidak pernah mendapat bimbingan agama maupun perhatian dari Bahar.

Hak nafkah secara lahir dan batin pun disebutnya tidak diterima secara rutin. Bahkan, sekadar menanyakan kabar pun menurut Helwa jarang dilakukan sang suami.

“Selama satu tahun hidupku seperti istri simpanan yang hanya kamu datangi ketika kamu menginginkan aku,” tulis Helwa melalui akun Instagram @helwabachmid_.

Helwa menyebut dirinya merasa ditelantarkan, terlebih karena Bahar disebut tidak menunjukkan tanggung jawab terhadap anak yang kini dikandungnya hasil dari pernikahan siri tersebut.