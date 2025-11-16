Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Ketua RT Hias Kampung Penuh Bunga, Kini Jadi Tempat Foto-Foto

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |09:32 WIB
Viral Ketua RT Hias Kampung Penuh Bunga, Kini Jadi Tempat Foto-Foto
Viral Ketua RT Hias Kampung Penuh Bunga, Kini Jadi Tempat Foto-Foto (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan perumahan warga tampak estetik karena dipenuhi bunga bougenvile di setiap rumah. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @metafalina.

Ada satu rumah yang tampak paling mencolok di Perumahan GGM Klatak, Banyuwangi, karena bagian depannya dipenuhi bunga. Rumah itu ternyata milik ketua RT setempat, yang sengaja merawat bougenvile hingga tumbuh lebat dan indah.

Ketua RT menjelaskan bahwa ia hanya menanam bunga di pot dan membagikan cara merawatnya. Menurutnya, menanam langsung di tanah juga tidak masalah, asal tidak terlalu sering disiram agar tidak terlalu subur sehingga tetap terlihat indah.

“Jadi kalau sudah terlanjur menanam di tanah langsung, itu enggak apa-apa. Yang penting jangan sering disiram. Tunggu satu tahun gitu, enggak usah disiram,” jelasnya.

Melihat gapura menuju rumah RT yang tampak cantik dengan deretan bunga, banyak warganet penasaran bagaimana cara merawat tanaman tersebut. Ternyata, untuk mendapatkan bougenvile yang subur dan tumbuh cantik diperlukan waktu sekitar satu tahun serta pemberian pupuk secara rutin.

