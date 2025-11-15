4 Jenis Attachment Style Lengkap dengan Ciri-Cirinya

JAKARTA - Attachment style atau gaya keterikatan adalah konsep dalam psikologi yang menggambarkan cara seseorang membangun dan merespons hubungan emosional dengan orang lain. Konsep ini diperkenalkan oleh John Bowlby dan Mary Ainsworth, dan hingga kini menjadi fondasi penting dalam memahami dinamika hubungan manusia baik dalam keluarga, pertemanan, maupun hubungan romantis.

Memahami attachment style dapat membantu kita mengenali pola perilaku sendiri, memahami kebutuhan emosional pasangan atau orang lain, serta menciptakan hubungan yang lebih sehat.

Penting dipahami bahwa gaya keterikatan terbentuk sejak masa kecil melalui hubungan dengan orang tua atau pengasuh utama. Pengalaman masa kanak-kanak tersebut menjadi dasar bagaimana seseorang menjalin kedekatan, mengelola emosi, serta merespons kebutuhan orang lain di masa dewasa.

Jenis-Jenis Attachment Style

Mengutip Psikolog Umsida (Minggu, 16/11/2025), terdapat empat tipe utama attachment style: secure, anxious, avoidant, dan disorganized.

1. Secure Attachment