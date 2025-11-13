Viral! Suami di Sragen Nekat Hancurkan Rumah Pakai Ekskavator Karena Istri Selingkuh

JAKARTA – Viral suami di Sragen nekat hancurkan rumah memakai ekskavator karena istri selingkuh. Sebuah video yang memperlihatkan aksi perobohan rumah mewah menggunakan alat berat di Sragen, Jawa Tengah, menjadi sorotan publik.

Seorang pria bernama Warseno (36), yang tak kuasa menahan emosi setelah mengetahui mantan istrinya berselingkuh dengan pria lain di rumah yang mereka tempati.

Peristiwa tersebut terjadi di Dukuh Sidomulyo RT 15, Desa Karanganon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, pada 21 Oktober 2025. Rekaman video aksi pembongkaran rumah itu tersebar luas di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, hingga menuai beragam komentar dari warganet.

Aksi pengkhianatan itu diketahui Warseno sekitar 16 Oktober 2025, setelah ia memasang kamera CCTV di dalam rumah. Dari rekaman itu, ia melihat langsung perselingkuhan yang dilakukan mantan istrinya.

Warseno menegaskan, tindakan yang ia lakukan bukan karena hilang akal, melainkan keputusan sadar yang diambil karena rasa sakit hati mendalam setelah bertahun-tahun berjuang untuk keluarga.