Viral! Pemain Sepatu Roda Terobos Jalan Protokol di Tengah Kemacetan Jakarta

JAKARTA - Viral pemain sepatu roda terobos jalan protokol di tengah kemacetan Jakarta. Sebuah video viral di media sosial menampilkan beberapa pria bermain sepatu roda di tengah jalan.

Dalam rekaman tersebut, terlihat pemain sepatu roda tengah beraktivitas di Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dilansir dari Instagram @infopriok.

Dengan lihai, mereka asyik bermain sepatu roda di tengah kemacetan Jakarta. Para pemain melaju di antara kendaraan yang tengah terjebak kemacetan.

Meski terlihat jago, namun netizen menyayangkan tindakan tersebut karena berbahaya bagi keselamatan, baik bagi para pemain itu sendiri maupun bagi pengguna jalan lainnya.

Warganet menilai kegiatan tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap keselamatan dan peraturan lalu lintas yang berlaku.

“Bikin kagok pengendara, loh, bahaya. Ntar kalau ketabrak aja gak mau disalahin. Yang kayak gini egois. Bisa bikin orang celaka,” tulis akun Sis*****

“Harusnya di Priok sih, Bang, yang lewat truk kontainer gitu,” tulis Alf***

(Kurniasih Miftakhul Jannah)