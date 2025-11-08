Viral Foto Jule Lepas Hijab Bareng Selingkuhan Beredar Usai Digugat Cerai Daehoon

JAKARTA - Viral foto selebgram Julia Prastini alias Jule tak pakai jilbab beredar di media sosial usai digugat cerai oleh suaminya, Daehoon. Seusai digugat cerai, langsung beredar foto Jule saat berada di dalam lift bersama pria yang diduga selingkuhannya, Safrie Ramadan.

Yang mengejutkan adalah penampilan Jule dalam foto tersebut. Seperti yang diunggah akun X @thvk, Jule tampak tidak mengenakan hijab dan tersenyum di samping Safrie.

Keduanya kompak mengenakan kaus hitam, didampingi beberapa teman mereka. Dalam foto tangkapan layar itu juga tertulis keterangan “with new janda” yang ditujukan pada Jule.

Sontak, beredarnya foto tersebut membuat warganet naik pitam. Banyak yang menilai Jule seakan merasa tak bersalah atas perbuatannya dan malah terang-terangan memberi bukti dari rumor yang beredar.

Jule juga dinilai tidak peduli pada anak-anaknya sebagai seorang ibu, mengingat ketiga anak Jule dan Daehoon diurus langsung oleh pria asal Korea Selatan tersebut.