HOME WOMEN LIFE

Penyebab Pengantin Baru Tidak Bahagia di Awal Pernikahan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |12:10 WIB
Penyebab Pengantin Baru Tidak Bahagia di Awal Pernikahan
Penyebab Pengantin Baru Tidak Bahagia di Awal Pernikahan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Penyebab pengantin baru tidak bahagia di awal pernikahan. Tahun pertama pernikahan merupakan masa adaptasi.
Tidak semua pasangan bisa melalui tahap ini dengan mulus. Seorang pakar hubungan di Sussman Counseling, Rachel A. Sussman, menyatakan bahwa orang yang mengalami berbagai masalah di tahun pertama pernikahan biasanya adalah mereka yang tidak membahas secara tuntas masalah yang terjadi selama masa pacaran atau saat pendekatan sebelum menikah.

Berikut masalah yang kerap muncul di awal pernikahan, dilansir dari laman Marriage:

1. Gangguan komunikasi

Komunikasi yang tidak memadai sering kali menjadi penyebab utama. Ketika pasangan kesulitan mengungkapkan pikiran, emosi, dan kekhawatiran mereka secara terbuka, kesalahpahaman dapat memicu rasa dendam dan jarak emosional. Kurangnya komunikasi yang efektif menghambat penyelesaian masalah, membuat perempuan merasa tidak didengarkan dan diremehkan.

2. Kebutuhan emosional yang belum terpenuhi
Koneksi dan dukungan emosional sangat penting bagi kepuasan perempuan. Jika pasangan gagal memenuhi kebutuhan ini, rasa terisolasi dan terabaikan dapat muncul. Perempuan sering kali mencari validasi, empati, dan pengertian; tanpanya, mereka mungkin merasa terputus secara emosional dan tidak terpenuhi.

Halaman:
1 2 3
      
