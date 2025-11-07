Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cincin Pernikahan Jenifer Bachdim Terpaksa Dipotong Damkar! 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |12:56 WIB
Cincin Pernikahan Jenifer Bachdim Terpaksa Dipotong Damkar! 
Jenifer Bachdim mengalami insiden yang mengejutkan. Tangannya terjepit pintu dan mengakibatkan cicin pernikahannya penyok dan menjepit jari manisnya. (Foto: IG Jenifer Bachdim)
JAKARTA - Jenifer Bachdim mengalami insiden yang mengejutkan. Tangannya terjepit pintu dan mengakibatkan cicin pernikahannya penyok dan menjepit jari manisnya. 

Ibu 4 anak ini pun langsung menghubungi Pemadam Kebakaran untuk melepaskannya. Namun, cincin penuh kenangan itu tidak bisa diselamatkan. 

Jenifer harus merelakan cincin pernikahan yang telah dikenakan selama 14 tahun 4 bulan, saat mengikat janji dengan Irfan Bachdim pada 8 Juli 2011 di Jerman. 

Kronologi Kejadian

Insiden itu diawali niat Jenifer saat ingin ke kamar mandi. Namun, tangannya terjepit pintu yang dia geser. 

      
