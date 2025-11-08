Ciri-Ciri Suami Selingkuh Menurut Psikolog

JAKARTA - Ciri-ciri suami selingkuh menurut Psikolog menarik untuk diketahui. Belakangan ini marak berita perselingkuhan di media sosial. Hal ini tentu membuat was-was orang yang memiliki pasangan.

Ternyata suami yang selingkuh bisa dilihat dari beberapa ciri. Melansir dari Marriage.com, memahami tanda-tandanya dapat membantu Anda mengambil langkah yang tepat mulai dari berbicara terbuka, mencari bantuan profesional, hingga menetapkan batas demi menjaga kesehatan emosional diri sendiri.

Artikel berikut merangkum tanda-tanda umum, hal yang perlu diperhatikan, serta langkah awal yang disarankan.

Ciri-Ciri Suami Selingkuh

1. Lebih tertutup dan defensif