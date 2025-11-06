Raisa Gugat Cerai, Hamish Daud Komitmen Tanggung Jawab untuk Urusan Anak

Hamish Minta Maaf Seret Sabrina di Tengah Perceraian dengan Raisa, Ini 3 Batasan Pertemanan Sehat! (Foto: Ravie Wardani/Okezone)

JAKARTA - Hamish Daud dan Raisa berkomitmen tanggung jawab untuk urusan anak. Janji ini dilontarkan Hamish terkait perceraian keduanya yang saat ini tengah diproses di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Menurut Humish, Raisa adalah sahabat baiknya. Dia pun berkeinginan agar bisa berpisah baik-baik dengan ibu dari Zalina Raine Wyllie.

(Sources: IG hamishdw)

"Kita lagi berusaha sebaik mungkin untuk co-parenting," kata Hamish Daud, di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis (6/11/2025).

"Saya berhubungan sama dia itu setiap hari, setiap malam, setiap pagi, setiap malam. Jadi kita saling tanggung jawab kita emang untuk urusan anak," sambungnya.