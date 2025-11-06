Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pedagang Kaget Disikat Aturan Thrifting Menkeu Purbaya, Netizen: Era Distro Kembali Pulih

Rani Hardjanti , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |16:24 WIB
Viral Pedagang Kaget Disikat Aturan Thrifting Menkeu Purbaya, Netizen: Era Distro Kembali Pulih
Viral Pedagang Kaget Disikat Aturan Thrifting Menkeu Purbaya, Netizen: Era Distro Kembali Pulih. (Layar Tangkap IG Folkshitt)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pedagang kaget karena handphone-nya ‘ribut’ mendapat notifikasi. Dikira orderan, ternyata pemblokiran akun jualan online.

Pengalaman tersebut diunggah ke media sosial dan menjadi viral. Dalam postingannya, si pedagang mengaku dilema antara ingin mendukung aturan pemerintah, namun nasibnya kini menjadi tidak jelas.

Menurutnya, ia mendapat rentetan notifikasi saat tidur. Hal itulah yang membuatnya terbangun. Ia sempat bahagia karena menyangka mendapat order hingga ratusan. Namun setelah dicek lebih lanjut, ternyata itu bukan orderan, melainkan pemblokiran.

“Ternyata omongan Pak Purbaya beneran soal adanya pemblokiran ball thrifting ini. Lalu bagaimana nasib kita sebagai pedagang barang bekas sekarang?” ujarnya, seperti dikutip dari fokshitt, Kamis (6/11/2025).

Menurutnya, apa pun keputusannya, semoga ini menjadi salah satu langkah terbaik untuk memajukan industri yang ada di Indonesia. Walaupun, kata dia, para pedagang kecil kini kebingungan harus menjual barang sisa ke mana lagi kalau akses untuk jualan ditutup.

Namun postingan itu justru menuai pendapat kontra dari para pedagang tekstil dan pelaku industri produk lokal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
