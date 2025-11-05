Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Kedekatan Ashanty dan Aurel, Potret Ideal Ibu dan Anak Sambung 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |16:12 WIB
Kedekatan Ashanty dan Aurel, Potret Ideal Ibu dan Anak Sambung 
Kedekatan Ashanty dan Aurel, Potret Ideal Ibu & Anak Sambung. (Foto : IG Ashanty)
A
A
A

JAKARTA - Ashanty tengah berbahagia karena merayakan hari ulang tahun ke-42. Istri Anang Hermansyah itu pun mendapatkan ucapan mendalam dari Aurel, anak tirinya. 

Sudah menjadi rahasia umum kalau Ashanty dan Aurel sangat dekat. Meski bukan sekandung, namun keduanya saling tulus menyayangi satu sama lainnya. 

Cinta dan hormat Aurel terhadap ibu sambungnya beberapa kali diutarakan ke publik. Ungkapan pertama adalah ketika Aurel mendapingi sang Ayah melamar Ashanty. 

Ashanty

Saat itu Aurel ungkapan agar Ashanty mau untuk menjadi ibunya. "Tante mau gak jadi Bunda kita?" ungkap Aurel di hari yang menjadi cikal bakal keluarga bahagia itu, seperti dikutip Rabu (5/11/2025). 

Hal itu diungkapkan kembali saat oleh Aurel melalui unggahan video dan postingan di akun Instagram miliknya. 

 

Halaman:
1 2
      
