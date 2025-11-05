Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Pakubuwono XIII Dimakamkan, Ini Asal Usul Busana Nuansa Hitam Saat Berduka

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |11:40 WIB
Pakubuwono XIII Dimakamkan, Ini Asal Usul Busana Nuansa Hitam Saat Berduka
Pakubuwono XIII Dimakamkan, Ini Asal Usul Busana Nuansa Hitam Saat Berduka. (Foto: Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat)
A
A
A

JAKARTA - Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo) berduka atas berpulannya Pakubuwono XIII (PB XIII) Hangabehi. Hari ini jenzah pun akan dimakamkan dengan penuh kehormatan di kompleks Astana Pajimatan Imogiri, Yogyakarta.

Karton Solo pun diselimuti dengan nuansa hitam, termasuk pelawat. Tidak terkecuali ketika rombongan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwana X. Tampak Ratu dan putri-putri Keraton Yogyakarta pun menggunakan busana hitam. Begitu juga saat pejabat dan tokoh hadir di Keraton Solo. 

Keraton solo

(Suasana Duka di Keraton Solo. Foto: Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat)

Hitam memiliki makna tersendiri bagi Budaya Jawa. Dikutip dari Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Kemendibud. Warna dalam Budaya Jawa memiliki makna tersendiri, seperti kuning melambangkan segala sesuatu yang mengandung makna ketuhanan, merah melambangkan keberanian. 

Sementara Putih melambangkan kesucian, ungu (warna gelap) melambangkan berkabung, hijau melambangkan ramah tamah, perdamaian dan ketentraman, hitam melambangkan keabadian.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184681//riwayat_pendidikan-qsoN_large.jpg
Perbandingan Pendidikan Gusti Purbaya vs KGPH Mangkubumi yang Berebut Takhta Raja Keraton Surakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/340/3183728//viral-kX8H_large.jpg
Breaking News! Gusti Purbaya Resmi Dinobatkan Jadi Raja Surakarta Pakubowono XIV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/65/3181920//riwayat_pendidikan-5rQm_large.jpg
Ini Pendidikan KGPAA Hamangkunegoro, Mahasiswa S2 UGM dan Putra Mahkota Keraton Surakarta yang Naik Takhta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930//jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180907//gibran-sbv7_large.jpg
Gibran Melayat ke Keraton Solo, Berdoa di Depan Jenazah Raja Paku Buwono XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/25/3180824//kraton-1ZWl_large.jpg
Kenapa Keraton Yogyakarta Tidak Pernah Dipimpin Oleh Ratu?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement