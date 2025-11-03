Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Daster Seragam Korpri, Netizen : Mau Beli Biar Mertua Tau di Rumah Juga Kerja 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |12:00 WIB
Viral Daster Seragam Korpri, Netizen : Mau Beli Biar Mertua Tau di Rumah Juga Kerja 
Viral Daster Seragam Korpri, Netizen : Mau Beli Biar Mertua Tau di Rumah Juga Kerja. (Foto: @DienNovita)
A
A
A

JAKARTA - Daster adalah baju andalan para emak-emak di rumah. Biasanya berbahan batik karena bahannya nyaman dipakai. Tapi tidak dengan yang satu ini!

Daster ini berbahan seragam PNS bermotif lambang Korps Pegawai Republik Indonesia alias Korpri. Bahan daster itu berwarna biru, dan pada lambang Korpri berwarna kuning emas. 

Sontak daster yang dijajakan di sebuah pedagang menjadi viral. Daster tersebut dipajang diduga di pasar malam dan dibanderol Rp35 ribu. "Batik KORPRI pensiun dini, lanjut kerja di bagian rumah tangga," demikian seperti dikutip dari akun Tiktok DienNovita, Senin (3/11/2025). 

Seragam Korpri merupakan pakaian resmi yang wajib dikenakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Seragam ini digunakan setiap tanggal 17 setiap bulan, pada upacara peringatan hari besar nasional, serta saat perayaan Hari Ulang Tahun Korpri. 

Seragam Korpri memiliki fungsi penting sebagai simbol identitas, solidaritas, komitmen, dan kedisiplinan bagi para abdi negara. Ciri khas seragam ini terletak pada motif berwarna biru muda dengan logo Korpri berwarna kuning keemasan di bagian dada. Dalam penggunaannya, seragam ini wajib dikenakan pada waktu-waktu tertentu seperti tanggal 17, upacara nasional, dan kegiatan resmi instansi seperti rapat atau musyawarah. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184724//viral-yZQa_large.jpg
Viral! MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional, Pengguna Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184658//deddy-7ZLi_large.jpg
Sabrina Chairunnisa Ulang Tahun, Deddy Corbuzier Kirim Kue Bertulis Happy Birthday My Ex Wife
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184657//kenan-jri0_large.jpg
Viral, Anak Ini Tiup Lilin Ulang Tahun untuk Terakhir Kalinya di Depan Jenazah sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/624/3184667//anak_smp-ToS5_large.jpg
Viral Siswa SMP Berontak dari Budaya Rebahan, Diapresiasi Warganet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/612/3184429//viral_main_hp-RUlW_large.jpg
Viral Bapak Pukul Mantu yang Kerjanya Main HP Terus, Netizen: Semua Orangtua Kayak Gini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/612/3184406//viral-5NMO_large.jpg
Lagi Viral Gen Z Taiwan Jalan Menunduk seperti Budaya Indonesia, Netizen: Beneran Apa Ngejek?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement