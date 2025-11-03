Viral Daster Seragam Korpri, Netizen : Mau Beli Biar Mertua Tau di Rumah Juga Kerja

Viral Daster Seragam Korpri, Netizen : Mau Beli Biar Mertua Tau di Rumah Juga Kerja. (Foto: @DienNovita)

JAKARTA - Daster adalah baju andalan para emak-emak di rumah. Biasanya berbahan batik karena bahannya nyaman dipakai. Tapi tidak dengan yang satu ini!

Daster ini berbahan seragam PNS bermotif lambang Korps Pegawai Republik Indonesia alias Korpri. Bahan daster itu berwarna biru, dan pada lambang Korpri berwarna kuning emas.

Sontak daster yang dijajakan di sebuah pedagang menjadi viral. Daster tersebut dipajang diduga di pasar malam dan dibanderol Rp35 ribu. "Batik KORPRI pensiun dini, lanjut kerja di bagian rumah tangga," demikian seperti dikutip dari akun Tiktok DienNovita, Senin (3/11/2025).

Seragam Korpri merupakan pakaian resmi yang wajib dikenakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Seragam ini digunakan setiap tanggal 17 setiap bulan, pada upacara peringatan hari besar nasional, serta saat perayaan Hari Ulang Tahun Korpri.

Seragam Korpri memiliki fungsi penting sebagai simbol identitas, solidaritas, komitmen, dan kedisiplinan bagi para abdi negara. Ciri khas seragam ini terletak pada motif berwarna biru muda dengan logo Korpri berwarna kuning keemasan di bagian dada. Dalam penggunaannya, seragam ini wajib dikenakan pada waktu-waktu tertentu seperti tanggal 17, upacara nasional, dan kegiatan resmi instansi seperti rapat atau musyawarah.