Princess Lily Sultan Andara Ikutan Demam Lagu 'Kalau Ada 9 Nyawa'

JAKARTA - Lagu 'Kalau Ada 9 Nyawa' memang tengah lagi happening di mana-mana. Tidak terkecuali Princess Lily Sultan Andara.

Lagu yang dirilis Rizky Febian dan Adrian Khalif itu kedapatan dinyanyikan Lily saat dalam perjalanan. Meski belum lancar dalam melafalkan lagunya, namun Lily tampaknya tau dan menyanyikan dalam kata-kata terakhir.

"Ada, nyawa.. semua," ujar Lily yang disempurnakan dengan suster yang memangkunya, dikutip dari princesslily1717, Jumat (31/10/2025).

Tidak hanya itu, dia juga memperagakan tangannya. Ketika baik di dada, Lily pun menepuk-nempuk dadanya. Momen itu langsung diabadikan dan mengundang komentar gemas para netizen.

srryudha888: Bayiiiiiiiiiii emesssshhhhh ????????????

wirahayatiy : MasyaAlloh...pinternya baby lili ...lov lov lov...