HOME WOMEN LIFE

Pergulatan Batin Acha sebagai Wanita dan Ibu, Sebelum Hakim Jatuhkan Palu Sidang Cerai

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |11:00 WIB
Pergulatan Batin Acha sebagai Wanita dan Ibu, Sebelum Hakim Jatuhkan Palu Sidang Cerai
Pergulatan Batin Acha sebagai Wanita dan Ibu, Sebelum Hakim Jatuhkan Palu Sidang Cerai. (Foto: IG Acha Septriasa)
A
A
A

JAKARTA - Aktris Acha Septriasa membagikan momen paling emosional dalam hidupnya. Acha, sebagai wanita dan ibu, menghadapi sidang putusan cerai seorang diri di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Acha mengawali ceritanya ketika hakim sempat memberinya kesempatan terakhir untuk berpikir ulang sebelum perceraiannya diputuskan. Dia menilai sikap hakim begitu bijak ketika memastikan keputusannya itu.

“Hakim sempat bilang gini, ‘Gini, Mbak, ini kalau sudah ketok palu saya, habis itu enggak bisa dicabut lagi keputusan saya ini,’” kata Acha Septriasa mengungkapkan dalam podcast Curhat Bang Denny Sumargo, dikutip Sabtu (31/10/2025).

“Boleh, Mbak Acha kalau misalnya mau keluar, ambil napas, pikir dulu lima menit, enggak apa-apa saya tungguin,” lanjutnya, mengisahkan perkataan Pak Hakim.

Momen itu pun menjadi puncak pergulatan batin Acha. Meski berat, ia tetap memantapkan hati untuk melanjutkan proses perceraiannya dengan Vicky Kharisma.

 

Halaman:
1 2
      
