Hujan-Hujan Enaknya Masak Cream Soup, Ini Resepnya ala Restoran

JAKARTA - Cuaca hujan terkadang membuat badan rasanya kurang fit. Pada saat seperti itu, enaknya makan yang hangat-hangat seperti cream soup.

Mengonsumsi makanan hangat saat tidak enak badan merupakan pilihan tepat. Tubuh bisa terasa lebih segar dan hangat dengan makanan berkuah yang nikmat.

Bila bosan dengan menu sup yang itu-itu saja, Anda bisa mengubahnya jadi sesuatu yang lebih krimi dan lezat.

Berikut resep dan cara membuatnya dilihat akun Instagram @firhanmci6, Jumat (31/10/2025).

Bahan-bahan:

1 sdm margarine

½ buah bawang bombay

4 butir bawang putih

1 batang seledri

1 buah wortel brastagi

½ buah jagung manis

200 gr paha ayam fillet

650 ml air

350 ml susu

2-3 sdm terigu larutkan dengan susu/air

2 sot kaldu ayam bubuk