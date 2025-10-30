Kisah Na Daehoon, Sudah Mualaf dan Memeluk Agama Islam Sebelum Nikahi Julia Prastini

JAKARTA – Kisah Na Daehoon, sudah menjadi mualaf dan memeluk agama Islam sebelum menikahi Julia Prastini. Influencer Na Daehoon masih menjadi perbincangan netizen karena kasus perselingkuhan yang dilakukan sang istri, Julia Prastini alias Jule.

Beredar bukti-bukti dugaan Jule bersama pria lain yang sontak menghebohkan warganet. Na Daehoon sendiri merupakan influencer Indonesia berdarah Korea Selatan. Sosok Daehoon menjadi sorotan lantaran dirinya menikah dengan Jule, wanita Indonesia sekaligus selebgram berhijab yang sering dijuluki sebagai couple goals.

Kapan Na Daehoon Masuk Islam?

Ternyata, Na Daehoon memeluk agama Islam dan menjadi mualaf sebelum menikah dengan Jule. Keputusan Daehoon masuk Islam berawal dari proses pencarian spiritual pribadi yang juga beriringan dengan niatnya membangun rumah tangga bersama Jule.

Dari laman resmi Mantappu, Kamis (30/10/2025), Na Daehoon adalah warga negara Korea Selatan yang telah tinggal di Indonesia sejak tahun 2003. Lama menetap di Tanah Air, Daehoon pun memutuskan berkarier di Indonesia dan cukup terkenal di industri digital.

Pria kelahiran 22 Oktober 1993 ini memiliki akun Instagram @daehoon_na. Setelah menikah dan memiliki tiga orang anak, Daehoon kerap membuat konten parenting hingga keseharian bersama para buah hatinya.