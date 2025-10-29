Viral, Wanita Cantik 24 Tahun Punya 24 Profesi Sekaligus, dari HRD hingga Content Creator

JAKARTA – Viral wanita cantik berusia 24 tahun di Bogor punya 24 profesi, mulai dari HRD hingga content creator. Perempuan bernama Sarah viral di media sosial karena memiliki banyak pekerjaan. Daftar pekerjaan yang dia jalani antara lain HRD, dosen, content creator, digital marketing, guru, berdagang, host live, MC, moderator, narasumber, video editor, fotografer, hingga penulis.

“Definisi kerja apa aja yang penting halal dan aku happy ngejalaninnya. Aku kalau udah mau sesuatu pasti akan aku usahakan dengan caraku, karena aku percaya dalam hidup bukan tentang bisa atau enggak bisa, tapi mau atau enggak mau. Kalau kita udah punya kemauan yang kuat dan kita berusaha terus dan terus, pasti bisa,” tulis Sarah di akun TikTok-nya, dikutip Kamis (30/10/2025).

Sarah mengatakan, sejak lulus SMA dirinya sudah mulai bekerja. Selain bekerja, Sarah juga berjualan di kampus hingga mencoba berbagai profesi.

“Banyak roller coaster kehidupan yang aku lewatin, dan aku bersyukur karena bisa belajar dari setiap hal yang aku lalui. Aku percaya kalau setinggi dan sebesarnya mimpi kita akan sebanding dengan ujian apa yang akan kita lalui. Sekarang pun aku masih menjadi sang pemimpi yang berusaha mewujudkan doa-doa yang aku langitkan,” ucapnya.

Banyak netizen yang penasaran bagaimana Sarah membagi waktu setiap harinya.

“Kaaa, tips bagi waktunya gimana kaa dari bangun sampai tidur, dari tidur sampai bangun,” tulis akun san***.

“Keren banget, Kak,” tulis wfb**.

“Ingin lebih produktif seperti Kakanya,” tulis efr***.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)