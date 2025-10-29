Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral, Wanita Cantik 24 Tahun Punya 24 Profesi Sekaligus, dari HRD hingga Content Creator

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |06:05 WIB
Viral, Wanita Cantik 24 Tahun Punya 24 Profesi Sekaligus, dari HRD hingga Content Creator
Viral wanita cantik berusia 24 tahun di Bogor punya 24 profesi, mulai dari HRD hingga content creator. (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA Viral wanita cantik berusia 24 tahun di Bogor punya 24 profesi, mulai dari HRD hingga content creator. Perempuan bernama Sarah viral di media sosial karena memiliki banyak pekerjaan. Daftar pekerjaan yang dia jalani antara lain HRD, dosen, content creator, digital marketing, guru, berdagang, host live, MC, moderator, narasumber, video editor, fotografer, hingga penulis.

“Definisi kerja apa aja yang penting halal dan aku happy ngejalaninnya. Aku kalau udah mau sesuatu pasti akan aku usahakan dengan caraku, karena aku percaya dalam hidup bukan tentang bisa atau enggak bisa, tapi mau atau enggak mau. Kalau kita udah punya kemauan yang kuat dan kita berusaha terus dan terus, pasti bisa,” tulis Sarah di akun TikTok-nya, dikutip Kamis (30/10/2025).

Sarah mengatakan, sejak lulus SMA dirinya sudah mulai bekerja. Selain bekerja, Sarah juga berjualan di kampus hingga mencoba berbagai profesi.

“Banyak roller coaster kehidupan yang aku lewatin, dan aku bersyukur karena bisa belajar dari setiap hal yang aku lalui. Aku percaya kalau setinggi dan sebesarnya mimpi kita akan sebanding dengan ujian apa yang akan kita lalui. Sekarang pun aku masih menjadi sang pemimpi yang berusaha mewujudkan doa-doa yang aku langitkan,” ucapnya.

Banyak netizen yang penasaran bagaimana Sarah membagi waktu setiap harinya.

“Kaaa, tips bagi waktunya gimana kaa dari bangun sampai tidur, dari tidur sampai bangun,” tulis akun san***.
“Keren banget, Kak,” tulis wfb**.
“Ingin lebih produktif seperti Kakanya,” tulis efr***.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pekerjaan Profesi Selebgram Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/25/3184841/viral-s5V8_large.jpg
Viral! Penampakan Patung dan Leher Presiden Soekarno Miring di Alun-Alun Indramayu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184783/viral-J6jx_large.jpg
Viral! Anjing Bernama Charlie dari Ukraina Punya Ekspresi Selalu Jutek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/612/3184406/viral-5NMO_large.jpg
Lagi Viral Gen Z Taiwan Jalan Menunduk seperti Budaya Indonesia, Netizen: Beneran Apa Ngejek?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/629/3184404/tikus-zeaq_large.jpg
Viral Tikus Berkeliaran di Ruang NICU, 2 Bayi Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184187/arhan-nHEI_large.jpg
4 Potret Hangat Pratama Arhan Pulang Kampung Usai Cerai dari Azizah Salsha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184174/viral-GtZJ_large.jpg
Siapa Sebenarnya Sosok Sister Hong Lombok yang Heboh di Media Sosial?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement