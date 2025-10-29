Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Aksi Heroik Seorang Wanita Gagalkan Pencurian Ponsel di Bekasi

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 29 Oktober 2025 |14:30 WIB
Viral! Aksi Heroik Seorang Wanita Gagalkan Pencurian Ponsel di Bekasi
Viral! Aksi Heroik Seorang Wanita Gagalkan Pencurian Ponsel di Bekasi (Foto: Yotube)
A
A
A

JAKARTA Viral aksi heroik seorang wanita saat mengagalkan pencurian ponsel di Bekasi. Ponsel seorang penjaga kedai makanan nyaris dibawa kabur maling.

Namun aksi kriminal tersebut digagalkan oleh pemilik ponsel yang bernama Mita Rohmah (31). Aksi ini terjadi di sebuah toko dimsum di Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Dalam rekaman CCTV yang beredar di media sosial, Mita nekat lari dan menghadang motor pencuri ponsel yang mengenakan sweater abu-abu serta masker. Pencuri berusaha mengambil handphone iPhone 11 Pro Max dan uang hasil penjualan dimsum miliknya.

“Dia masuk diam-diam, pas dia ngambil dia nengok, pas itu aku engeh kok dia ambil hp aku,” kata Mita.

Dalam video berdurasi sekitar satu menit itu, Mita tampak berlari keluar dari dalam ruko sambil berteriak maling. dan langsung menghadang.

Pelaku yang diketahui berinisial RDS (27) berusaha kabur menggunakan sepeda motor, namun oleng dan terjatuh. Pelaku berhasil diamankan warga sekitar dan diserahkan ke pihak kepolisian.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/25/3184841/viral-s5V8_large.jpg
Viral! Penampakan Patung dan Leher Presiden Soekarno Miring di Alun-Alun Indramayu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184783/viral-J6jx_large.jpg
Viral! Anjing Bernama Charlie dari Ukraina Punya Ekspresi Selalu Jutek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/612/3184406/viral-5NMO_large.jpg
Lagi Viral Gen Z Taiwan Jalan Menunduk seperti Budaya Indonesia, Netizen: Beneran Apa Ngejek?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/629/3184404/tikus-zeaq_large.jpg
Viral Tikus Berkeliaran di Ruang NICU, 2 Bayi Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184187/arhan-nHEI_large.jpg
4 Potret Hangat Pratama Arhan Pulang Kampung Usai Cerai dari Azizah Salsha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184174/viral-GtZJ_large.jpg
Siapa Sebenarnya Sosok Sister Hong Lombok yang Heboh di Media Sosial?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement