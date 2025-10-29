Viral! Aksi Heroik Seorang Wanita Gagalkan Pencurian Ponsel di Bekasi

JAKARTA – Viral aksi heroik seorang wanita saat mengagalkan pencurian ponsel di Bekasi. Ponsel seorang penjaga kedai makanan nyaris dibawa kabur maling.

Namun aksi kriminal tersebut digagalkan oleh pemilik ponsel yang bernama Mita Rohmah (31). Aksi ini terjadi di sebuah toko dimsum di Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Dalam rekaman CCTV yang beredar di media sosial, Mita nekat lari dan menghadang motor pencuri ponsel yang mengenakan sweater abu-abu serta masker. Pencuri berusaha mengambil handphone iPhone 11 Pro Max dan uang hasil penjualan dimsum miliknya.

“Dia masuk diam-diam, pas dia ngambil dia nengok, pas itu aku engeh kok dia ambil hp aku,” kata Mita.

Dalam video berdurasi sekitar satu menit itu, Mita tampak berlari keluar dari dalam ruko sambil berteriak maling. dan langsung menghadang.

Pelaku yang diketahui berinisial RDS (27) berusaha kabur menggunakan sepeda motor, namun oleng dan terjatuh. Pelaku berhasil diamankan warga sekitar dan diserahkan ke pihak kepolisian.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)