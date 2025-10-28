Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Pengantin Pria di Lombok Tiba-tiba Tinggalkan Istrinya di Pelaminan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 29 Oktober 2025 |06:10 WIB
Viral! Pengantin Pria di Lombok Tiba-tiba Tinggalkan Istrinya di Pelaminan
Viral! Pengantin Pria di Lombok Tiba-tiba Tinggalkan Istrinya di Pelaminan (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA — Sebuah video pernikahan di Lombok mendadak viral di media sosial setelah memperlihatkan momen pengantin pria meninggalkan pelaminan karena kesal dengan pasangannya.
Momen tak biasa itu diunggah oleh akun TikTok @alyana200614 dan langsung menuai ribuan komentar dari warganet.

Dalam video tersebut, pasangan pengantin bernama Irwan dan Wardah tampak mengenakan pakaian adat Lombok berwarna senada.
Awalnya, suasana terlihat normal ketika seorang fotografer mengarahkan pasangan pengantin untuk berpose sambil saling merangkul.

Namun, situasi berubah tegang ketika pengantin wanita tampak enggan dirangkul dan menunjukkan ekspresi kesal.
Melihat sikap itu, pengantin pria pun langsung melepas tangannya dan berdiri meninggalkan pelaminan di hadapan para tamu undangan.

Kronologi Pengantin Pria Tinggalkan Istrinya

Peristiwa tersebut membuat banyak warganet bertanya-tanya soal penyebab pertengkaran di hari bahagia itu.
Berdasarkan keterangan yang muncul di kolom komentar, insiden itu dipicu oleh kehadiran mantan kekasih pengantin pria yang datang ke lokasi pernikahan.
Kehadiran sang mantan disebut membuat pengantin wanita merasa tidak nyaman dan tersinggung, sehingga memicu adu argumen di atas pelaminan.

Halaman:
1 2
      
