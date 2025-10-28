Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Cerita Wellisna Merduani Jadi Beauty Influencer, Berawal Pakai Alat Seadanya di Kost

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |20:39 WIB
Cerita Wellisna Merduani Jadi <i>Beauty Influencer</i>, Berawal Pakai Alat Seadanya di Kost
Cerita Wellisna Merduani Jadi Beauty Influencer, Berawal Pakai Alat Seadanya di Kost. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Beauty Influencer Wellisna Merduani membagikan tipsnya membuat konten selama untuk generasi Z yang ingin merintis menjadi konten kreator. Menurut Welli, hal yang paling penting adalah memahami konten apa yang ingin disampaikan pada audiens. 

Satu hal yang ditegaskan Welli yang sangat penting sebagai konten kreator adalah konsisten. Ia mengatakan, menjadi seorang konten kreator pasti akan menemukan titik jenuh dan buntu terhadap ide apa lagi yang akan dibuat.

Namun menurut Welli, hal itu sangat wajar dan jangan dijadikan alasan untuk berhenti membuat konten. Dia juga membagikan ceritanya ketika awal merintis membuat konten sempat dihujat oleh dosen hingga teman-temannya, namun hal tersebut tidak membuatnya patah semangat dan tetap lanjut membuat konten.

Mahasiswa Universitas Padjajaran bernama Andini sempat bertanya mengenai bagaimana cara membangun personal branding yang dilakukan oleh Wellina sebagai seorang konten kreator. Menjawab pertanyaan itu, Welli kemudian flashback menceritakan bagaimana perjalanannya membentuk personal branding untuk menjadi konten kreator di bidang kecantikan. 

Berawal dari membuat konten dengan alat seadanya di kamar kosnya, Wellisna mencoba membuat berbagai konten seperti makeup, tutorial hijab, hingga tips kecantikan lainnya. Setelah mengamati insight dari audiensnya, Wellisna memahami bahwa penonton akunnya lebih menyukai konten di bidang kecantikan, untuk itu Wellisna memutuskan fokus di satu niche yaitu produk kecantikan. 

Untuk itu Welli memberikan tips untuk menjadi konten kreator, hal pertama yang harus dilakukan adalah memilih 1 fokus kategori.

 

