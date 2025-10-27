Advertisement
HOME WOMEN LIFE

20 Ucapan Hari Sumpah Pemuda 2025 yang Penuh Makna dan Semangat

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |18:34 WIB
20 Ucapan Hari Sumpah Pemuda 2025 yang Penuh Makna dan Semangat
20 Ucapan Hari Sumpah Pemuda 2025 yang Penuh Makna dan Semangat (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda setiap tanggal 28 Oktober sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Momen ini menjadi pengingat akan semangat persatuan, perjuangan, dan cita-cita luhur para pemuda Indonesia yang diikrarkan pada tahun 1928.

Berbagai cara dilakukan untuk menghidupkan kembali semangat juang generasi muda, salah satunya melalui pidato, kegiatan sosial, hingga berbagi ucapan inspiratif di media sosial. Ucapan tersebut bukan sekadar kata-kata, tetapi juga dorongan moral untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi bangsa.

Berikut 20 ucapan Hari Sumpah Pemuda 2025 yang penuh makna dan semangat kebangsaan:

  1. Bangkit, bersatu, dan berkontribusi! Masa depan kariermu ada di tangan semangatmu.
  2. Pemuda hebat adalah yang nyata berkarya, bukan yang banyak drama.
  3. Banggalah menjadi anak muda Indonesia yang berani mengambil peran!
  4. Kita bukan generasi rebahan, tapi generasi perubahan di industri!
  5. Pemuda masa kini harus tangguh, cerdas, dan berjiwa profesional!
  6. Semangat juang 1928 harus menjadi bahan bakar untuk karier kita hari ini.
  7. Jadilah pemuda yang menebar semangat, bukan keluhan.
  8. Hari ini kita berjanji, tak akan biarkan semangat juang kita hilang karena rasa malas.
  9. Pemuda adalah kekuatan masa kini perusahaan!
  10. Pemuda adalah nyala api perubahan. Jaga agar semangat belajarmu tak pernah padam.
  11. Cintai Indonesia bukan sekadar kata, tapi wujudkan lewat karya terbaikmu.
  12. Sumpah Pemuda adalah bukti cinta sejati pada Tanah Air—tunjukkan lewat kontribusimu.
  13. Mari terus berjuang, bukan melawan penjajah, tapi melawan kemalasan dan kebodohan diri.
  14. Indonesia butuh cinta dari setiap pemudanya yang profesional.
  15. Cinta Indonesia bukan tren, tapi tanggung jawab moral.
  16. Jangan jadikan perbedaan alasan untuk berpecah, tapi alasan untuk saling belajar.
  17. Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda! Mari tetap bersatu demi Indonesia.
  18. Bertumpah darah satu, Tanah Air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda!
  19. Mari bersatu, bangkit, dan tumbuh bersama untuk Indonesia yang lebih maju.
  20. Ikrar Sumpah Pemuda akan selalu menjadi panduan bagi perjalanan putra-putri bangsa.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
