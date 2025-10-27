JAKARTA – Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda setiap tanggal 28 Oktober sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Momen ini menjadi pengingat akan semangat persatuan, perjuangan, dan cita-cita luhur para pemuda Indonesia yang diikrarkan pada tahun 1928.
Berbagai cara dilakukan untuk menghidupkan kembali semangat juang generasi muda, salah satunya melalui pidato, kegiatan sosial, hingga berbagi ucapan inspiratif di media sosial. Ucapan tersebut bukan sekadar kata-kata, tetapi juga dorongan moral untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi bangsa.
Berikut 20 ucapan Hari Sumpah Pemuda 2025 yang penuh makna dan semangat kebangsaan: