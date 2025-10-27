Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Sebut Soto 'Sodow' dan Makan Pakai Centong, Cinta Laura Singgung Bully: Kenapa Diledek?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |17:07 WIB
Viral Sebut Soto 'Sodow' dan Makan Pakai Centong, Cinta Laura Singgung <i>Bully</i>: Kenapa Diledek?
Viral Sebut Soto 'Sodow' dan Makan Pakai Centong, Cinta Laura Singgung {Bully}: Kenapa Diledek? (Foto: IG cintalaurakiehl.kiehlers)
A
A
A

JAKARTA - Artis blasteran Cinta Laura dikenal dengan gaya bicaranya yang khas karena sering menggunakan Bahasa Inggris. Meski sudah lama tinggal di Indonesia, namun cara Cinta berbahasa Indonesia masih sering menjadi sorotan, bahkan dijadikan lelucon oleh warganet.

Seperti yang viral beberapa waktu lalu ketika Cinta Laura memakan soto menggunakan centong nasi. Sebenarnya, yang ingin disorot dalam video itu adalah Cinta yang menggunakan centong sebagai sendok makan, namun orang-orang justru salah fokus dengan gaya berbicara Cinta yang menyebut 'soto' menjadi 'sodow'.

Saat menjadi bintang tamu dalam podcast Butik Haji Ivan Gunawan, Cinta Laura memberikan penjelasannya terkait video viral tersebut. Dia mengatakan, sehari-hari memang berbicara dengan Bahasa Inggris, dan saat video itu direkam, Cinta memang sedang berbicara dalam Bahasa Inggris sehingga penyebutan 'soto' menjadi agak berbeda.

"Tapi aku tahu soto, tapi kan I'm speaking English, aku bilang so-to bukan so-dow," ujar Cinta.

Dalam kesempatan itu Cinta juga membagikan kisahnya yang sempat merasa "dibully" karena tidak fasih berbahasa Indonesia. Saat usia 13 tahun, Cinta Laura sempat merasa pernyataannya soal "becek, gak ada ojek, capek deh" adalah sebuah bully-an.

Pada saat itu orang-orang yang tak sengaja bertemu Cinta mengucapkan kalimat itu karena mereka menganggap sebagai lelucon. Namun ternyata Cinta merasa 'di-bully' dan berpikir apa yang salah dari dirinya.

 

Halaman:
1 2
      
