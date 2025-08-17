5 Artis Indonesia yang Lahir 17 Agustus, Ada Cinta Laura hingga Gilang Dirga

JAKARTA - 17 Agustus menjadi momen paling dinantikan masyarakat Indonesia sebagai perayaan Hari Kemerdekaan. Masyarakat menikmati keseruan dan euforia di HUT RI ini.

Di hari kemerdekaan ini, rupanya tak sedikit selebritis Tanah Air yang juga lahir tepat di tanggal 17 Agustus. Hari kelahiran mereka pun menjadi sorotan lantaran bertepatan dengan momen HUT RI yang dirayakan seluruh masyarakat Indonesia.

Penasaran, ada siapa saja seleb Tanah Air yang lahir tepat di tanggal 17 Agustus? Berikut informasinya dirangkum iNews Media Group, Minggu (17/8/2025).

1. Cinta Laura

Pertama ada Cinta Laura. Aktris cantik berdarah Indonesia-Jerman ini lahir tepat di hari kemerdekaan yakni di Jerman pada 17 Agustus 1993.

Hal ini membuat Cinta Laura semakin bertumbuh rasa nasionalisnya. Sosok Cinta sendiri juga begitu mencintai budaya Indonesia dan cukup vokal mendukung kemajuan bangsa Tanah Air.

2. Doyok

Komedian senior Doyok juga lahir tepat di hari kemerdekaan. Pria bernama asli H. Sudarmadji ini lahir pada 17 Agustus 1954 di Siring, Porong, Sidoarjo.

Sosok Doyok juga begitu dikenal di industri hiburan Tanah Air khususnya di kalangan para komedian. Doyok juga kerap membintangi sederet film hingga sinetron Tanah Air yang membanggakan.