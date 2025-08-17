Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Artis Indonesia yang Lahir 17 Agustus, Ada Cinta Laura hingga Gilang Dirga

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 17 Agustus 2025 |11:47 WIB
5 Artis Indonesia yang Lahir 17 Agustus, Ada Cinta Laura hingga Gilang Dirga
5 Artis Indonesia yang Lahir 17 Agustus, Ada Cinta Laura hingga Gilang Dirga (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - 17 Agustus menjadi momen paling dinantikan masyarakat Indonesia sebagai perayaan Hari Kemerdekaan. Masyarakat menikmati keseruan dan euforia di HUT RI ini.

Di hari kemerdekaan ini, rupanya tak sedikit selebritis Tanah Air yang juga lahir tepat di tanggal 17 Agustus. Hari kelahiran mereka pun menjadi sorotan lantaran bertepatan dengan momen HUT RI yang dirayakan seluruh masyarakat Indonesia.

Penasaran, ada siapa saja seleb Tanah Air yang lahir tepat di tanggal 17 Agustus? Berikut informasinya dirangkum iNews Media Group, Minggu (17/8/2025).

1. Cinta Laura

Pertama ada Cinta Laura. Aktris cantik berdarah Indonesia-Jerman ini lahir tepat di hari kemerdekaan yakni di Jerman pada 17 Agustus 1993.

Hal ini membuat Cinta Laura semakin bertumbuh rasa nasionalisnya. Sosok Cinta sendiri juga begitu mencintai budaya Indonesia dan cukup vokal mendukung kemajuan bangsa Tanah Air.

Cinta Laura

2. Doyok

Komedian senior Doyok juga lahir tepat di hari kemerdekaan. Pria bernama asli H. Sudarmadji ini lahir pada 17 Agustus 1954 di Siring, Porong, Sidoarjo.

Sosok Doyok juga begitu dikenal di industri hiburan Tanah Air khususnya di kalangan para komedian. Doyok juga kerap membintangi sederet film hingga sinetron Tanah Air yang membanggakan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/612/3080458/mengenal_dewi_istri_pak_tarno_yang_setia_menemani_sang_pesulap_meski_sakit_stroke_dan_hidup_susah-GnvZ_large.jpg
Mengenal Dewi, Istri Pak Tarno yang Setia Menemani Sang Pesulap Meski Sakit stroke dan Hidup Susah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/612/2999978/5-potret-diego-andres-anak-darius-sinathrya-yang-dipanggil-seleksi-timnas-u-16-cZO6NP6KvZ.jpg
5 Potret Diego Andres, Anak Darius Sinathrya yang Dipanggil Seleksi Timnas U-16
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/612/2985883/5-potret-yuni-indriyati-mantan-istri-donny-kesuma-yang-setia-mengantar-di-akhir-hayat-klwtyGn5Hs.jpg
5 Potret Yuni Indriyati, Mantan Istri Donny Kesuma yang Setia Mengantar di Akhir Hayat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/612/2985837/kenang-sosok-almarhum-donny-kesuma-mantan-istri-sebut-sering-quality-time-bareng-anak-ucWGrLB5en.jpg
Kenang Sosok Almarhum Donny Kesuma, Mantan Istri Sebut Sering Quality Time Bareng Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/612/2985776/kenang-sosok-sang-ayah-anak-almarhum-donny-kesuma-pria-pekerja-keras-5Dvx1AFUDi.jpg
Kenang Sosok Sang Ayah, Anak Almarhum Donny Kesuma: Pria Pekerja Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/11/612/2881075/daftar-11-anak-elon-musk-berasal-dari-wanita-yang-berbeda-beda-04k76meeKl.jpg
Daftar 11 Anak Elon Musk, Berasal dari Wanita yang Berbeda-beda
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement