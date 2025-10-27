Atalia Ridwan Kamil: Sejatinya Setiap Insan Pasti Pernah Terluka

JAKARTA - Atalia istri dari Ridwan Kamil mengungkapkan sebuah narasi tentang kekuatan dalam menghadapi luka batin dan proses penyembuhan spiritual. Petuah yang disampaikan sangat mendalam.

Ungkapan itu disampaikan dalam sebuah acara bertemakan memeluk luka. Di mana Atalia hadir sebagai salah satu pembicara.

Seperti diketahui, Atalia kehilangan putranya, Emmeril Kahn Mumtadz pada 2022. Selain itu, Atalia juga dihadapkan isu perselingkuhan sang suami Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana hingga disebut-sebut memiliki buah hati, namun sudah dibantah oleh mantan Gubernur Jawa Barat itu. Berdasarkan hasil tes DNA, anak tersebut bukan anak Ridwan Kamil.

Berikut ini pertuah yang disampaikan oleh Atalia, seperti dikutip melalui akun Instagramnya, dikutip Senin (27/10/2025).