Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Atalia Ridwan Kamil: Sejatinya Setiap Insan Pasti Pernah Terluka

Rani Hardjanti , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |14:09 WIB
Atalia Ridwan Kamil: Sejatinya Setiap Insan Pasti Pernah Terluka
Atalia Ridwan Kamil: Sejatinya Setiap Insan Pasti Pernah Terluka. (Foto: Instagram Atalia)
A
A
A

JAKARTA - Atalia istri dari Ridwan Kamil mengungkapkan sebuah narasi tentang kekuatan dalam menghadapi luka batin dan proses penyembuhan spiritual. Petuah yang disampaikan sangat mendalam.

Ungkapan itu disampaikan dalam sebuah acara bertemakan memeluk luka. Di mana Atalia hadir sebagai salah satu pembicara. 

Atalia RK

Seperti diketahui, Atalia kehilangan putranya, Emmeril Kahn Mumtadz pada 2022. Selain itu, Atalia juga dihadapkan isu perselingkuhan sang suami Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana hingga disebut-sebut memiliki buah hati, namun sudah dibantah oleh mantan Gubernur Jawa Barat itu. Berdasarkan hasil tes DNA, anak tersebut bukan anak Ridwan Kamil. 

Berikut ini pertuah yang disampaikan oleh Atalia, seperti dikutip melalui akun Instagramnya, dikutip Senin (27/10/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179536//atalia-biOz_large.jpg
Atalia Ungkap, dalam Setiap Kebersamaan Pasti Berani untuk Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111//lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179095//lisa_mariana-JtI0_large.jpg
Ditetapkan Tersangka Kasus Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179079//viral-QzjJ_large.jpg
5 Jam Diperiksa Bareskrim sebagai Tersangka, Lisa Mariana: Aku Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/611/3179018//lisa_mariana-0WAD_large.jpg
Sebelum ke Bareskrim, Lisa Mariana Inginkan Air Gaib yang Bikin Penampilannya Langsung Cetar 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement