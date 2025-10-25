Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! David Beckham Asyik Panen Bawang Nikmati Masa Pensiun

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 26 Oktober 2025 |06:04 WIB
Viral! David Beckham Asyik Panen Bawang Nikmati Masa Pensiun
Viral David Beckham Terapkan Slow Living, Asyik Panen Bawang Nikmati Masa Pensiun (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Mantan pesepak bola internasional, David Beckham begitu menikmati kehidupannya setelah pensiun dari lapangan. Tak selalu glamor, Beckham justru nyaman menjalani kehidupan sederhana dengan bercocok tanam dan berkebun.

Tak disangka, suami Victoria Beckham itu terlihat menikmati masa pensiunnya dengan kegiatan yang sederhana. Dari postingan Instagram-nya @davidbeckham, tampak ia asyik memanen bawang di sebuah perkebunan yang subur.

“Sangat bahagia dengan beberapa yang kita panen tahun ini. Tahun depan labu?” tulis Beckham, dikutip Sabtu (25/10/2025).

Video itu memperlihatkan David Beckham mencabuti bawang-bawang yang sudah siap panen. Tampak bawang merah itu begitu subur dan tertanam dengan sehat.

Tak hanya proses memanen, bapak empat anak ini juga merawat kebun dan menyiraminya. Ia juga menunjukkan bawang-bawang hasil panennya hingga memakan langsung tumbuhan tersebut.

David Beckham pun terlihat begitu menikmati kehidupan santai di tengah cuaca yang cerah saat memanen hasil kebunnya. Wajah bahagia dan sumringah terpancar di wajah mantan pemain klub sepak bola Manchester United ini.

Sebelumnya, David Beckham kerap membagikan momen berkebun di media sosial Instagram-nya. Tak cuma bawang, Beckham juga pernah memanen tumbuhan lainnya seperti wortel dan terlihat bahagia saat berkebun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184783/viral-J6jx_large.jpg
Viral! Anjing Bernama Charlie dari Ukraina Punya Ekspresi Selalu Jutek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/612/3184406/viral-5NMO_large.jpg
Lagi Viral Gen Z Taiwan Jalan Menunduk seperti Budaya Indonesia, Netizen: Beneran Apa Ngejek?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/629/3184404/tikus-zeaq_large.jpg
Viral Tikus Berkeliaran di Ruang NICU, 2 Bayi Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184187/arhan-nHEI_large.jpg
4 Potret Hangat Pratama Arhan Pulang Kampung Usai Cerai dari Azizah Salsha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184174/viral-GtZJ_large.jpg
Siapa Sebenarnya Sosok Sister Hong Lombok yang Heboh di Media Sosial?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184172/helwa-8C91_large.jpg
Profil dan Potret Helwa Bachmid, Model yang Mengaku Istri Cadangan Habib Bahar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement