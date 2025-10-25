Viral! David Beckham Asyik Panen Bawang Nikmati Masa Pensiun

JAKARTA - Mantan pesepak bola internasional, David Beckham begitu menikmati kehidupannya setelah pensiun dari lapangan. Tak selalu glamor, Beckham justru nyaman menjalani kehidupan sederhana dengan bercocok tanam dan berkebun.

Tak disangka, suami Victoria Beckham itu terlihat menikmati masa pensiunnya dengan kegiatan yang sederhana. Dari postingan Instagram-nya @davidbeckham, tampak ia asyik memanen bawang di sebuah perkebunan yang subur.

“Sangat bahagia dengan beberapa yang kita panen tahun ini. Tahun depan labu?” tulis Beckham, dikutip Sabtu (25/10/2025).

Video itu memperlihatkan David Beckham mencabuti bawang-bawang yang sudah siap panen. Tampak bawang merah itu begitu subur dan tertanam dengan sehat.

Tak hanya proses memanen, bapak empat anak ini juga merawat kebun dan menyiraminya. Ia juga menunjukkan bawang-bawang hasil panennya hingga memakan langsung tumbuhan tersebut.

David Beckham pun terlihat begitu menikmati kehidupan santai di tengah cuaca yang cerah saat memanen hasil kebunnya. Wajah bahagia dan sumringah terpancar di wajah mantan pemain klub sepak bola Manchester United ini.

Sebelumnya, David Beckham kerap membagikan momen berkebun di media sosial Instagram-nya. Tak cuma bawang, Beckham juga pernah memanen tumbuhan lainnya seperti wortel dan terlihat bahagia saat berkebun.