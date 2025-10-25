Kangmin Lee Bikin Geger, Pertanyakan Orang Asia Tenggara Makan Pakai Tangan

JAKARTA - Seorang konten kreator asal Korea bernama Kangmin Lee tengah menjadi sorotan di media sosial X. Akibat cuitannya yang mengomentari orang Asia Tenggara memakan nasi pakai tangan, kini Kangmin Lee disebut rasis.

Cuitan itu berawal dari akun X seorang produser asal Amerika yaitu Jack, di mana dia mengunggah foto orang Asia sedang makan nasi dengan tangan (tanpa alat makan). Ia mempertanyakan mengapa bisa orang Asia makan nasi langsung memakai tangan.

Cuitan itu dikomentari beberapa orang Asia, ada yang setuju bahwa hal tersebut menjijikkan. Ada pula yang menganggapnya bukan masalah karena hal itu sering dilakukan orang Asia.

Salah satu yang berkomentar dengan nada tak setuju adalah aktor Tionghoa, Simu Liu. Dia berkomentar bahwa Jack (yang membuat cuitan) justru menjelek-jelekkan budayanya sendiri agar diterima kaum kulit putih. Padahal orang Amerika juga sering makan burger, pizza, taco, dan lainnya dengan tangan.

"You don’t have authority on jack shit, you’re just putting your own culture down to try to make yourself more palatable to white conservatives you dumb bitch. acting like people dont get their hands dirty eating pizza or ribs or tacos (Kamu tidak punya otoritas atas apa pun, kamu hanya merendahkan budayamu sendiri supaya terlihat lebih bisa diterima oleh orang kulit putih konservatif, dasar bodoh. Bertingkah seolah orang lain tidak mengotori tangan mereka saat makan pizza, iga, atau taco)," tulis Simu Liu dalam komentarnya, seperti dikutip Sabtu (25/10/2025).

Tak disangka, sesama orang Asia yaitu Kangmin Lee, konten kreator asal Korea Selatan justru tak sekubu dengan Simu Liu. Sebagai orang Asia, dia justru menganggap Simu Liu hanya berpura-pura peduli terhadap orang Asia yang sedang direndahkan.

"Jangan tiba-tiba bersikap seolah-olah kamu peduli dengan orang Asia. Tidak semua orang yang tidak setuju denganmu berusaha menjilat kaum konservatif kulit putih seperti kamu menjilat kaum troon dan orang kulit hitam. Menyedihkan," tulis Kangmin Lee.

Kangmin Lee juga terang-terangan membantah bahwa dirinya "menjilat orang kulit putih" seperti yang dituduhkan para pengguna X. Dia menyebut orang Asia yang makan pakai tangan adalah orang-orang barbar, dan tidak higienis.