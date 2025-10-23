Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengenal Ika Zidane, Sosok Pengisi Suara Kartun Doraemon dan Ninja Hattori yang Meninggal Dunia

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |19:35 WIB
Mengenal Ika Zidane, Sosok Pengisi Suara Kartun Doraemon dan Ninja Hattori yang Meninggal Dunia
Mengenal Ika Zidane, Sosok Pengisi Suara Kartun Doraemon dan Ninja Hattori yang Meninggal Dunia (Foto: Facebook)
A
A
A

JAKARTA – Mengenal Ika Zidane, sosok pengisi suara kartun Doraemon dan Ninja Hattori yang meninggal dunia. Ika Zidane meninggal dunia pada 20 Oktober 2025.

Kabar kematian Ika Zidane pertama kali diumumkan melalui akun Instagram @kvdaindonesia atau Komunitas Voice Over Dubber Announcer Indonesia (KVDAI). Dalam unggahan tersebut disampaikan bahwa Ika Zidane tutup usia pada Senin, 20 Oktober 2025.

“Keluarga Besar Komunitas Voice Over Dubber Announcer Indonesia (KVDAI) turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ibu Ika Zidane, dubber senior yang telah mengisi suara karakter ikonik mulai dari Ninja Hattori hingga Doraemon di film Stand By Me, pada Senin, 20 Oktober 2025,” ungkap pesan duka tersebut, dikutip Rabu (22/10/2025).

Ika merupakan salah satu pengisi suara karakter Doraemon dan Ninja Hattori. Jenazah Ika telah dimakamkan di Sawangan, Depok, Jawa Barat.

Kepergian Ika meninggalkan duka mendalam bagi para penggemar kartun yang tumbuh dengan suara khasnya. Ia dikenal sebagai salah satu pengisi suara paling berpengaruh dalam industri dubbing Indonesia, terutama bagi generasi 90-an.

“Semoga segala amal beliau diterima di sisi-Nya, diampuni dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Karya dan suara Ibu Ika Zidane akan selalu hidup dalam kenangan, tak lekang oleh waktu,” tambah akun tersebut.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184783/viral-J6jx_large.jpg
Viral! Anjing Bernama Charlie dari Ukraina Punya Ekspresi Selalu Jutek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/612/3184406/viral-5NMO_large.jpg
Lagi Viral Gen Z Taiwan Jalan Menunduk seperti Budaya Indonesia, Netizen: Beneran Apa Ngejek?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/629/3184404/tikus-zeaq_large.jpg
Viral Tikus Berkeliaran di Ruang NICU, 2 Bayi Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184187/arhan-nHEI_large.jpg
4 Potret Hangat Pratama Arhan Pulang Kampung Usai Cerai dari Azizah Salsha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184174/viral-GtZJ_large.jpg
Siapa Sebenarnya Sosok Sister Hong Lombok yang Heboh di Media Sosial?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184172/helwa-8C91_large.jpg
Profil dan Potret Helwa Bachmid, Model yang Mengaku Istri Cadangan Habib Bahar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement