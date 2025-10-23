Mengenal Ika Zidane, Sosok Pengisi Suara Kartun Doraemon dan Ninja Hattori yang Meninggal Dunia

JAKARTA – Mengenal Ika Zidane, sosok pengisi suara kartun Doraemon dan Ninja Hattori yang meninggal dunia. Ika Zidane meninggal dunia pada 20 Oktober 2025.

Kabar kematian Ika Zidane pertama kali diumumkan melalui akun Instagram @kvdaindonesia atau Komunitas Voice Over Dubber Announcer Indonesia (KVDAI). Dalam unggahan tersebut disampaikan bahwa Ika Zidane tutup usia pada Senin, 20 Oktober 2025.

“Keluarga Besar Komunitas Voice Over Dubber Announcer Indonesia (KVDAI) turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ibu Ika Zidane, dubber senior yang telah mengisi suara karakter ikonik mulai dari Ninja Hattori hingga Doraemon di film Stand By Me, pada Senin, 20 Oktober 2025,” ungkap pesan duka tersebut, dikutip Rabu (22/10/2025).

Ika merupakan salah satu pengisi suara karakter Doraemon dan Ninja Hattori. Jenazah Ika telah dimakamkan di Sawangan, Depok, Jawa Barat.

Kepergian Ika meninggalkan duka mendalam bagi para penggemar kartun yang tumbuh dengan suara khasnya. Ia dikenal sebagai salah satu pengisi suara paling berpengaruh dalam industri dubbing Indonesia, terutama bagi generasi 90-an.

“Semoga segala amal beliau diterima di sisi-Nya, diampuni dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Karya dan suara Ibu Ika Zidane akan selalu hidup dalam kenangan, tak lekang oleh waktu,” tambah akun tersebut.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)