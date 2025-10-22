Ternyata Ini Arti dan Filosofi Motif Batik Trimina yang Sering Dipakai Menkeu Purbaya

JAKARTA – Ternyata ini arti dan filosofi motif batik Trimina yang sering dipakai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Setiap motif batik memiliki makna tersendiri. Untuk batik yang dipakai Purbaya adalah motif Trimina, yang berarti tiga ikan.

Melansir akun Instagram @batiknitikwundri, Rabu (22/10/2025), motif ini menggambarkan tiga badan ikan yang menjadi satu. Motif tersebut melambangkan simbol ikan yang dituangkan dalam sebuah karya batik.

Trimina atau iwak telu sirah sanunggal memiliki simbol ikan yang digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan dakwah, terutama ajaran tasawuf, yang menyesuaikan dengan laku spiritual kehidupan sehari-hari.

Simbol ikan berbadan tiga dengan kepala tunggal atau Trimina ini, dari aspek sosial, mengajarkan kebinekaan. Betapa kita semua berbeda satu dengan lainnya, wujud lahiriah tampak beraneka ragam, namun sesungguhnya semua mempunyai titik yang sama, sama-sama sebagai hamba Tuhan. Bhinneka Tunggal Ika.

Kata “ikan” atau “iwak” berasal dari kerata basa “Ikhlas ning awak”, yang bermakna keikhlasan dalam diri. Simbol ini mengingatkan manusia untuk hidup dengan hati yang lapang dan menerima segala perbedaan sebagai bagian dari kehendak Tuhan.

Selain itu, iwak telu sirah sanunggal juga merupakan ilustrasi ajaran tarekat Syattariyah yang menjelaskan makna ora pecat (kebersatuan), baik antara Adam (manusia), Muhammad (syariat), dan Allah; antara jasad, roh, dan Allah; maupun kesatuan tauhid antara dzat, sifat, dan af’al (perbuatan).

(Kurniasih Miftakhul Jannah)