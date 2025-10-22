Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Ternyata Ini Arti dan Filosofi Motif Batik Trimina yang Sering Dipakai Menkeu Purbaya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |20:42 WIB
Ternyata Ini Arti dan Filosofi Motif Batik Trimina yang Sering Dipakai Menkeu Purbaya
Ternyata Ini Arti dan Filosofi Motif Batik Trimina yang Sering Dipakai Menkeu Purbaya (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Ternyata ini arti dan filosofi motif batik Trimina yang sering dipakai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Setiap motif batik memiliki makna tersendiri. Untuk batik yang dipakai Purbaya adalah motif Trimina, yang berarti tiga ikan.

Melansir akun Instagram @batiknitikwundri, Rabu (22/10/2025), motif ini menggambarkan tiga badan ikan yang menjadi satu. Motif tersebut melambangkan simbol ikan yang dituangkan dalam sebuah karya batik.

Trimina atau iwak telu sirah sanunggal memiliki simbol ikan yang digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan dakwah, terutama ajaran tasawuf, yang menyesuaikan dengan laku spiritual kehidupan sehari-hari.

Simbol ikan berbadan tiga dengan kepala tunggal atau Trimina ini, dari aspek sosial, mengajarkan kebinekaan. Betapa kita semua berbeda satu dengan lainnya, wujud lahiriah tampak beraneka ragam, namun sesungguhnya semua mempunyai titik yang sama, sama-sama sebagai hamba Tuhan. Bhinneka Tunggal Ika.

Kata “ikan” atau “iwak” berasal dari kerata basa “Ikhlas ning awak”, yang bermakna keikhlasan dalam diri. Simbol ini mengingatkan manusia untuk hidup dengan hati yang lapang dan menerima segala perbedaan sebagai bagian dari kehendak Tuhan.

Selain itu, iwak telu sirah sanunggal juga merupakan ilustrasi ajaran tarekat Syattariyah yang menjelaskan makna ora pecat (kebersatuan), baik antara Adam (manusia), Muhammad (syariat), dan Allah; antara jasad, roh, dan Allah; maupun kesatuan tauhid antara dzat, sifat, dan af’al (perbuatan).

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/612/3174042/batik-CHX0_large.jpg
25 Ucapan Selamat Hari Batik Nasional 2025, Cocok untuk Caption IG dan WA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/194/3170642/batik-7BI6_large.jpg
Potret Batik Andalan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Ternyata Dipakai Sejak Menjabat Jadi LPS hingga Gantikan Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/194/3071122/batik-qHPC_large.jpg
Ini Kunci Kenapa Batik Diakui Jadi Warisan Budaya Indonesia oleh UNESCO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/194/3013733/canggih-intip-desain-batik-buatan-anak-bangsa-pakai-teknologi-ai-mt3phvecF2.jpg
Canggih! Intip Desain Batik Buatan Anak Bangsa Pakai Teknologi AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/194/3001737/driver-ojol-diajak-jadi-model-busana-batik-panen-pujian-netizen-FoF9EQKCkl.jpg
Driver Ojol Diajak Jadi Model Busana Batik, Panen Pujian Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/194/2928066/mengenal-batik-bali-yang-punya-ciri-khas-warna-cerah-UYI7avaDAt.jpg
Mengenal Batik Bali yang Punya Ciri Khas Warna Cerah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement