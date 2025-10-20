Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Berusaha Bangkit, Olla Ramlan: I Died a Little Every Day

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |14:06 WIB
Berusaha Bangkit, Olla Ramlan: <i>I Died a Little Every Day</i>
Berusaha Bangkit, Olla Ramlan: {I Died a Little Every Day}. (Foto: IG Olla Ramlan)
A
A
A

JAKARTA - Kepergian ibunda Olla Ramlan, Tis'ah Djahri masih menyisakan luka mendalam bagi Olla dan keluarga. Diketahui Tis'ah Djahri meninggal dunia pada Minggu (12/10/2025).

Olla pada Sabtu (18/10/2025) menggelar acara tahlil mengenang 7 hari kepergian sang ibunda. Acara doa bersama itu dihadiri oleh sejumlah sahabat dan rekan-rekan Olla.

Pada Minggu (19/10/2025), Olla merepost Insta Story dari sahabat yang hadir dan memberikan support. Namun Olla ternyata masih sangat terpukul atas kepergian sang ibunda.

Setelah merepost story momen doa bersama dari para sahabat, Olla mengunggah pesan haru di Instagram Storynya. Kala itu ia mengucapkan terima kasih atas doa dari teman-teman yang hadir untuk ibunda tercinta.

Olla menulis babwa setiap orang yang pergi pasti meninggalkan bekas luka, namun dengan adanya bekas luka itu maka artinya orang tersebut sudah sembuh.

"Every person who leaves carves a scar, but scars mean you've healed (setiap orang yang pergi pasti meninggalkan bekas luka, tapi bekas luka itu artinya kamu sudah sembuh)" tulis Olla.

Olla juga masih terpukul dan mengaku lemah setiap harinya semenjak kepergian ibunda tercinta. Namun ia memilih terus bangkit untuk tetap melanjutkan hidup.

 

Halaman:
1 2
      
