Tips Makan Enak Yoshinoya Cuma Rp100 Pakai ShopeeFood Deals, Ini Caranya!

JAKARTA - ShopeeFood kembali menghadirkan promo eksklusif bagi para pengguna setia melalui promo ShopeeFood Deals Rp100 di bulan Oktober 2025. Edisi ShopeeFood Deals kali ini menggandeng influencer Tasya Farasya dan Idealis Mendrofa untuk memeriahkan sesi live 8 jam nonstop pada 19 Oktober 2025.

Melalui kesempatan ini, kedua konten kreator tersebut turut memeriahkan penawaran eksklusif untuk menu Paket Hot Deal dari Yoshinoya, yang bisa dinikmati oleh seluruh pengguna ShopeeFood di Indonesia hanya dengan Rp100 dan membayar ongkos kirim, serta biaya lainnya jika ada.

Tidak hanya itu, ShopeeFood Deals juga menawarkan koleksi menu diskon mulai dari 1RB yang bisa digunakan di berbagai merchant favorit para pencinta kuliner di Indonesia. Mulai dari Burger King, Es Teh Indonesia, Haus!, Jatinangor House, Kopi Janji Jiwa, Mang Katsu, Mie Gacoan, Republic Kebab Premium, SeIndonesia, Solaria, Sushi Yay, Tomoro Coffee, hingga Wingstop dapat dinikmati dengan harga terjangkau melalui penawaran spesial ShopeeFood Deals.

Cara Dapatkan Promo ShopeeFood Deals

Promo ShopeeFood Deals bisa didapatkan melalui fitur Keranjang Oren Shopee Live. Untuk mendapatkannya, pastikan Anda telah menggunakan aplikasi Shopee versi terbaru, dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Masuk ke tayangan live streaming ShopeeFood di kanal Shopee Live atau Buka ShopeeFood Deals di halaman utama ShopeeFood.

2. Beragam Voucher ShopeeFood Deals bisa dilihat dan dibeli saat live streaming berlangsung.

3. Checkout Voucher ShopeeFood Deals yang diinginkan langsung melalui fitur Keranjang Oren Shopee Live.

4. Setelah pembelian berhasil, voucher bisa langsung digunakan.

Cara mendapatkan promo ShopeeFood Deals. (Foto: dok Istimewa)

Tips Agar Tidak Kehabisan Voucher ShopeeFood Deals Rp100

Perlu dicatat! Voucher ShopeeFood Deals Rp100 pada 19 Oktober bersifat terbatas, baik dari segi jumlah maupun waktu. Pastikan Anda tidak kehabisan penawarannya dengan mengikuti berbagai tips di bawah ini:

1. Aktifkan pengingat untuk jadwal live ShopeeFood Deals.

2. Perbarui aplikasi Shopee ke versi terbaru.

3. Pastikan koneksi internet stabil.

4. Klaim voucher sesegera mungkin mulai pukul 11.00 WIB saat live dan promo dibuka.

5. Kuota voucher akan ditambah setiap jam; tetap standby dan terus ikuti live.

6. Pastikan saldo ShopeePay atau SeaBank minimal Rp100 untuk membeli voucher.

7. Setelah berhasil membeli voucher, segera lakukan pemesanan agar stok di restoran terdekat masih tersedia. Jika stok habis, cek kembali secara berkala untuk pembaruan atau pilih outlet terdekat lainnya.

