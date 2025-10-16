3 Potret Bergaya Kerudung, Nikita Mirzani: Hari Ini Aku Jadi Putri Firaun

JAKARTA - Penampilan Nikita Mirzani di setiap sidang menjadi perhatian. Jika sebelumnya bak Cinderella kini dengan hijab.

Aktris Nikita Mirzani selaku terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan pleidoi atau nota pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (16/10/2025).

1. Foto Candid Saat Masuk Ruang Sidang

(Foto: Ravie Wardana)

Kehadirannya pun kembali menjadi sorotan dengan busana putih panjang bermotif bunga biru lengkap dengan hijabnya.

Nikita mengaku sengaja tampil agamis di hadapan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebab dalam sidang pekan lalu, jaksa mengaku sikap tak sopan menjadi hal yang memberatkan tuntutan terdakwa.

2. Foto Candid Nikita dengan Kerudung Putih

(Foto: Ravie Wardana)

"Hari ini aku jadi putri Firaun, ya. Karena kemarin aku dibilang tidak sopan, maka hari ini aku berikan kesopanan," kata Nikita Mirzani.