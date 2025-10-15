Viral Ketua Komisi III DPRD Dheninda Chaerunnisa Diduga Ejek Orator Demo

JAKARTA – Viral, Ketua Komisi III DPRD Dheninda Chaerunnisa diduga mengejek orator demo. Video Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) dengan mimik wajahnya yang terlihat mengejek pendemo viral di media sosial.

Dheninda Chaerunnisa diduga melakukan gerakan bibir mencibir saat orator demo menyampaikan aspirasi. Video tersebut memicu banyak kritik dan hujatan dari warganet.

Usai videonya viral, Dheninda Chaerunnisa pun melakukan klarifikasi. Dia menegaskan tidak ada niat untuk mencibir.

“Tidak ada sama sekali niatku untuk mencibir, dari awal aku turun aku senyum terus kok ada videonya, aku senang bertemu tapi dipelintir aku dihujat se-Indonesia,” kata dia, dilansir dari Instagram Okezone, Kamis (16/10/2025).

Meski sudah klarifikasi, warganet menilai mimik wajah Dheninda Chaerunnisa terkesan meremehkan para pendemo. Netizen menilai sikap tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang wakil rakyat.

“Setelah viral baru sibuk klarifikasi,” tulis akun rob*********.

“Coba tuh bibir atau mulutnya gak balik lagi biar dia gak kebanyakan gaya, selalu ada klarifikasi setelah kejadian,” tambah akun wah**********.**

Untuk diketahui, peristiwa ini terjadi saat massa aksi menggelar unjuk rasa terkait dugaan praktik calo dalam rekrutmen tenaga PPPK paruh waktu serta pelanggaran pembayaran upah di bawah UMR di Gorontalo Utara.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)