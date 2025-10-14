Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Minuman Segar yang Aman buat Penderita Diabetes

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |07:32 WIB
5 Minuman Segar yang Aman buat Penderita Diabetes
5 Minuman Segar yang Aman buat Penderita Diabetes (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA Minuman segar selalu dicari masyarakat untuk melepas dahaga di tengah cuaca terik atau padatnya aktivitas. Berbagai jenis minuman menyegarkan pun selalu jadi favorit, di antaranya yang mengandung gula tambahan.

Meski menyegarkan, minuman kemasan dan tinggi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan bila dikonsumsi secara rutin.

Melansir Healthline, orang yang mengonsumsi minuman manis sama saja menenggak 17% lebih banyak kalori daripada sebelumnya.

Jangan khawatir, ada beberapa pilihan minuman segar alternatif tanpa gula tambahan yang pastinya menyehatkan. Minuman ini juga menyegarkan dan bisa membantu melepas dahaga Anda.

Penasaran ada apa saja? Berikut informasinya dirangkum iNews Media Group, Rabu (15/10/2025).

1. Infused Water (Air Infus Buah)

Pertama, ada infused water atau air putih yang diekstrak dengan buah-buahan. Biasanya, air putih ini akan diberi irisan buah seperti lemon, jeruk, stroberi, mentimun, atau daun mint.

Ini bisa jadi pilihan Anda saat ingin mengonsumsi minuman segar. Selain tanpa gula tambahan, infused water juga kaya vitamin C dan pastinya menyegarkan tubuh.

2. Air Kelapa Muda

Tak melulu harus yang serba manis, air kelapa muda juga segar dikonsumsi dan pastinya baik untuk kesehatan. Minuman alami ini memiliki elektrolit tinggi dan rasa manis alami.

Selain menyegarkan, air kelapa muda juga memiliki manfaat baik lainnya, yakni menghidrasi tubuh dan rendah kalori.

3. Jus Buah Alami (Tanpa Tambahan Gula)

Jus buah juga bisa jadi pilihan Anda untuk mengganti minuman yang tinggi gula. Beberapa yang bisa Anda buat ialah jus jeruk, nanas, semangka, atau apel yang bisa dibuat sendiri di rumah.

Usahakan tidak menambahkan gula tambahan pada jus buah segar Anda. Manfaatnya pun bisa Anda dapatkan untuk kesehatan tubuh karena jus buah mengandung vitamin dan antioksidan.

 

Halaman:
1 2
      
