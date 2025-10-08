Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

4 Tips Ampuh Rawat Kulit Bebas Keriput, Bukan Cuma Skincare!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 10 Oktober 2025 |09:10 WIB
4 Tips Ampuh Rawat Kulit Bebas Keriput, Bukan Cuma Skincare!
4 Tips Ampuh Rawat Kulit Bebas Keriput, Bukan Cuma Skincare! (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kulit sehat dan cantik merupakan dambaan semua orang, khususnya kaum hawa. Untuk mendapat kulit yang sehat, banyak orang hanya fokus pada perawatan dari luar dan penggunaan skincare berlebih.

Padahal, menjaga kulit tetap sehat agar selalu awet muda juga perlu perawatan dari dalam, termasuk memerhatikan asupan dan minuman. Menjaga kulit tetap sehat dan terhidrasi sangatlah penting untuk mempertahankan kelembabannya.

Tak perlu khawatir, Anda bisa melakukan cara sederhana, namun ampuh untuk menjaga kulit tetap sehat dan awet muda. Berikut 4 tipsnya dilansir Nutrifactor.

1. Jaga Kulit Anda Tetap Terhidrasi

Menjaga kulit Anda tetap terhidrasi sangat penting untuk menjaga kulit tetap sehat dan bercahaya. Saat Anda dehidrasi, kulit Anda menjadi kering, bersisik, bahkan berisiko mengalami keriput.

Minum banyak air adalah cara yang bagus untuk menghidrasi kulit Anda dari dalam ke luar. Selain itu, menggunakan produk yang dapat menghidrasi kulit Anda secara topikal juga penting. Carilah pelembap dan serum yang mengandung bahan yang menghidrasi.

2. Kenakan Tabir Surya

Mengenakan tabir surya adalah salah satu langkah terpenting dalam rutinitas perawatan kulit Anda. Paparan sinar matahari yang berlebihan adalah salah satu penyebab terbesar kerusakan kulit, dan dapat menyebabkan berbagai masalah, mulai dari penuaan dini hingga masalah kulit lainnya.

Itu sebabnya penting untuk melindungi kulit Anda dari sinar UV yang berbahaya dengan memakai tabir surya setiap hari. Dengan menggunakan tabir surya secara rutin, Anda dapat membantu mencegah kerusakan akibat sinar matahari dan menjaga kulit Anda terlihat sehat dan cantik.

