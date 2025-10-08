Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Deretan WAGs Supercantik Pemain Timnas Indonesia yang Jadi Penyemangat Jelang Lawan Arab Saudi dan Irak

Aira Cecilia , Jurnalis-Rabu, 08 Oktober 2025 |20:11 WIB
Deratan WAGs Supercantik Pemain Timnas Indonesia yang Jadi Penyemangat Jelang Lawan Arab Saudi dan Irak (Foto: Instagram)
Deretan WAGs Supercantik Pemain Timnas Indonesia yang Jadi Penyemangat Jelang Lawan Arab Saudi dan Irak (Foto: Instagram)
JAKARTA - Menjelang laga uji coba internasional melawan Arab Saudi dan Irak, tak hanya performa para pemain Timnas Indonesia yang mencuri perhatian. Kehidupan pribadi mereka, terutama para WAGs (Wives and Girlfriends) yang memesona, juga ikut jadi sorotan publik.

Pesona para wanita cantik ini seolah menjadi sumber semangat tersendiri bagi para punggawa Garuda di lapangan hijau. Siapa saja mereka? Yuk, intip daftarnya!

1. Jennifer Coppen - Kekasih Justin Hubner

Nama Jennifer Coppen tentu sudah tak asing di dunia hiburan Tanah Air. Aktris muda yang dikenal lewat sejumlah sinetron dan film ini kini menjadi kekasih Justin Hubner, bek tengah andalan Timnas Indonesia.

Keduanya sering membagikan momen manis di media sosial, dan Jennifer kerap hadir memberikan dukungan saat Justin bertanding. Gaya Jennifer yang stylish dan energik membuat banyak netizen menyebutnya sebagai “WAGs paling fashionable”.

Jennifer

2. Mina Pattynama - Istri Shayne Pattynama

Berbeda dari pasangan lainnya, Shayne Pattynama dikenal cukup tertutup soal kehidupan pribadinya. Namun, sang istri Mina Pattynama beberapa kali terlihat mendampingi Shayne dalam momen-momen penting.

Mina dikenal berpenampilan sederhana, namun tetap memancarkan aura elegan khas perempuan Skandinavia. Dukungan penuhnya untuk Shayne menjadi kekuatan tersendiri bagi sang pemain yang kini jadi tumpuan lini belakang Garuda. 

3. Luna Bijl - Kekasih Maarten Paes

Tak kalah mencuri perhatian, kiper naturalisasi Maarten Paes diketahui menjalin hubungan dengan Luna Bijl, supermodel asal Belanda yang masuk jajaran top model dunia.

Luna kerap tampil di panggung mode internasional dan menjadi wajah berbagai brand ternama. Kehadirannya membuat nama Paes semakin disorot, apalagi chemistry keduanya sering terlihat hangat dan penuh dukungan.

 

