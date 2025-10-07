Cerita Nagita Slavina Ketemu Kendall Jenner di Paris: Cuma Bisa Terdiam

JAKARTA - Nagita Slavina baru-baru ini membagikan cerita bahagianya saat berkunjung ke Paris, Prancis dan mendapat pengalaman menyenangkan. Siapa sangka, istri Raffi Ahmad ini rupanya bertemu dengan model papan atas, Kendall Jenner saat berada di Paris.

Momen itu diceritakan Nagita di kanal YouTube-nya, Rans Entertainment. Wanita yang akrab disapa Gigi ini mengatakan dirinya bertemu Jenner saat berada di toko busana yang sama.

“Habis ketemu Kendall Jenner, satu toko sama Kendall. Gue sok cool,” kata Nagita sembari tersenyum lebar.

Ibu tiga anak ini menjelaskan dirinya berada di satu toko yang sama dengan kakak dari Kylie Jenner ini. Ia menjelaskan Jenner berada di belakangnya sembari melihat pakaian-pakaian. Ini merupakan momen perdana Nagita bertemu Kendall Jenner yang selama ini sudah diimpikan olehnya.

“Emang udah jalan Allah, udah dua kali mau interview dia gak jadi-jadi. Kejadiannya ketemu di toko. Kok bisa ya,” tambah Nagita.

Nagita Slavina mengaku dirinya sangat terpukau melihat kecantikan model kelas dunia ini. Ia begitu terpana melihat sosok Kendall Jenner secara langsung hingga tak bisa berkata-kata.

Namun melihat situasi, Nagita pun memutuskan untuk tidak meminta foto bersama Jenner. Gigi merasa sungkan dan takut mengganggu kenyamanan sang bintang hingga terpaksa hanya bisa mengagumi pertemuan singkat itu.