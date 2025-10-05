Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Waspada! Makanan Ultraproses Picu Kanker pada Anak

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 06 Oktober 2025 |08:02 WIB
Waspada! Makanan Ultraproses Picu Kanker pada Anak
Makanan Ultraproses Picu Kanker pada Anak, Ini Tips Kurangi Konsumsinya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) melarang penggunaan makanan kemasan pabrik atau ultra processed food dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pelarangan ini sejalan dengan misi Presiden Prabowo Subianto untuk membuka peluang bagi UMKM lokal untuk berkembang.

Lalu apa itu makanan ultraproses dan apa dampaknya bagi kesehatan anak-anak?

Makanan ultraproses (UPF) biasanya mengandung lemak, garam, gula, dan perasa tambahan. Rasa dari makanan ultraproses ini biasanya disukai oleh anak-anak hingga remaja.

Menurut penelitian, makanan ini erat kaitannya dengan obesitas dan risiko kesehatan lainnya. Terlebih pada kesehatan anak-anak, makanan ini juga berpotensi menimbulkan dampak buruk.

Pola makan pada anak yang didominasi makanan ultraproses menjadi faktor signifikan dalam defisiensi nutrisi.

Selain itu, makanan ultraproses juga memiliki asupan kalori yang tinggi sehingga berpotensi menambah berat badan dan lemak tubuh.

