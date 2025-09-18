Presiden Trump ke Inggris, Kate Middleton Memukau dengan Crown dan Gaun Emas

JAKARTA - Kate Middleton kembali mencuri perhatian dunia. The Princess of Wales memancarkan pesona kerajaan yang tak tergantikan.

Princess berusia 43 tahun ini tampil memukau dalam jamuan kenegaraan yang digelar di Windsor Castle, Selasa (17/9/2025), untuk menyambut kunjungan resmi Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump.

Acara megah tersebut juga dihadiri Pangeran William, Raja Charles, Ratu Camilla, serta para bangsawan Inggris lainnya, menambah kemewahan malam yang penuh sejarah itu.

Dalam momen penuh sorotan ini, Kate Middleton tampil menawan dengan gaun couture rancangan desainer Inggris Phillipa Lepley. Gaun silk crepe yang anggun dilapisi mantel panjang berbordir renda Chantilly berwarna emas home made, menciptakan tampilan mewah khas bangsawa Inggris. Pesonanya semakin sempurna dengan Queen Mary’s Lover’s Knot Tiara, salah satu mahkota paling ikonik yang kerap ia kenakan pada acara kenegaraan dan resepsi diplomatik.

Sebagai pelengkap, Kate memilih anting-anting warisan mendiang Ratu Elizabeth II serta deretan tanda kehormatan kerajaan, seperti Royal Family Order Raja Charles III, Royal Family Order Ratu Elizabeth II, dan Grand Cross of the Royal Victorian Order lengkap dengan bintang dan selempang. Demikian seperti dikutip dengan People, Kamis (18/9/2025).

Penampilan glamor ini sekaligus menjadi kemunculan penting bagi Kate, setelah melalui masa pemulihan kanker. Sepanjang 2024, ibu tiga anak ini jarang tampil di hadapan publik karena fokus menjalani perawatan kesehatan, hingga akhirnya mengumumkan pada Januari 2025 bahwa dirinya telah memasuki masa pemulihan.