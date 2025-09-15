Jenna Ortega Tampil Sensual dengan Permata di Emmy Awards 2025

JAKARTA - Aktris Hollywood, Jenna Ortega menjadi sorotan saat hadir di Emmy Awards 2025. Bintang serial Wednesday ini bikin heboh lantaran tampil dengan hanya balutan permata saat melenggang di red carpet.

Melansir Just Jared, Jenna Ortega nampak sensual dengan atasan permata berukuran besar itu. Busana tersebut merupakan rancangan desainer Sarah Burton untuk Givenchy yang tetap terlihat mewah dan glamor.

Dalam acara ini, nampak Jenna berpose anggun dengan riasan wajah gothic yang bold dan tegas. Terlihat rangkaian permata chandelier tersebut menutupi bagian dadanya yang juga dibalut bersama rok maxi hitam dengan belahan panjang.

Permata ini pun terlihat unik lantaran memiliki batu-batu yang berwarna warni. Permata tersebut dirangkai dengan rantai tipis sehingga menjadi atasan yang nyentrik saat digunakan.

Dengan anggun dan elegan, Jenna Ortega melenggang di karpet merah dengan gaun transparan ini dan menunjukan pesonanya yang memikat.