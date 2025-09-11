Sehari Bersama Sherina Munaf, dari Olahraga hingga Latihan Vokal

JAKARTA - Sherina Munaf dikenal publik sejak kecil sebagai salah satu penyanyi cilik paling bersinar di Indonesia. Namanya mulai melambung di era 90-an, dan hingga kini, ia masih konsisten menekuni dunia musik yang membesarkan namanya. Bagi generasi 90-an, sosok Sherina bukanlah wajah asing, terlebih lewat film legendaris “Petualangan Sherina” yang rilis pada tahun 2000 dan menjadi salah satu film anak-anak paling ikonik pada masanya.

Dua dekade kemudian, Sherina kembali menyapa publik lewat sekuel “Petualangan Sherina 2” yang menampilkan kisah versi dewasa. Kehadiran film tersebut bukan hanya membangkitkan nostalgia, tetapi juga memperlihatkan bagaimana perjalanan karier Sherina yang terus berkembang seiring bertambahnya usia.

Sherina Munaf tidak hanya dikenal sebagai penyanyi dan aktris layar lebar, tetapi juga sebagai seniman yang menekuni dunia teater. Beberapa kali ia tampil di panggung teater bersama rekan-rekan aktris lainnya, memperlihatkan bahwa kecintaannya pada seni pertunjukan begitu besar.

Meski statusnya sudah bisa disebut sebagai legenda di industri hiburan Tanah Air, Sherina tetap tampil rendah hati. Ia tak pernah menyombongkan perjalanan karier maupun pencapaiannya. Justru, kerendahan hati itu tampak jelas melalui unggahan-unggahan Instagram pribadinya @sherinamunaf, seperti dikutip Kamis (11/9/2025). Dalam salah satu konten “A Day in My Life”, Sherina memperlihatkan keseharian yang penuh produktivitas.