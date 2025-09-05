Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Giorgio Armani Wafat, Julia Roberts hingga Victoria Beckham Ungkapkan Duka

Rani Hardjanti , Jurnalis-Jum'at, 05 September 2025 |09:09 WIB
Giorgio Armani Wafat, Julia Roberts hingga Victoria Beckham Ungkapkan Duka
Artis Demi Moore kenang kebersamaan dengan Giorgio Armani. (Foto: IG Demi Moore)
A
A
A

JAKARTA - Dunia mode telah kehilangan seorang ikon, karena desainer Giorgio Armani meninggal dunia pada Rabu (4/9/2025). Banyak selebritas dan tokoh terkenal lainnya di industri mode mengungkapkan duka cita. 

Mereka antara lain sesama perancang busana Italia Donatella Versace, aktris Julia Roberts, Victoria Beckham dan Demi Moore. 

Giorgio Armani merayakan 50 tahun di industri mode tahun lalu sebelum jatuh sakit, yang membuatnya absen dari peragaan busana Armani pertamanya Juni ini di Milan Men's Fashion Week. 

Julia Roberts di Instagramnya pun mengabadikan momen bersama Armani saat di karpet merah. "Sahabat sejati. Legenda," tulisnya dengan gambar emoticon patah hati, seperti dikutip cinemablend, Jumat (5/9/2025). 

Donatella Versace juga menyampaikan duka cita. Dia mengenang Giorgio Armani telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap dunia mode. "Dunia kehilangan seorang raksasa hari ini. Ia menorehkan sejarah dan akan dikenang selamanya," ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
      
