Kebiasaan Unik Mandi Luna Maya, Ternyata Cuma Dua Bagian Tubuh yang Disabuni. (Foto: IG Luna Maya)

JAKARTA - Kecantikan Luna Maya tidak diragukan lagi. Tapi siapa sangka, istri Maxime Bouttier ini kalau mandi tidak semua bagian tubuhnya disabuni. Ternyata, hanya bagian tertentu saja yang disabuni. Bagian apakah itu?

Secara gamblang Luna Maya menjelaskan dia hanya menyabuni bagian ketiak dan area kewanitaannya. Begitu juga dengan rutinitas keramas untuk membersihkan rambut.

Dahulu, Luna Maya keramas setiap hari. Tetapi kemudian Luna Maya keramas setiap tiga hari sekali. Itu pun berlaku apabila Luna beraktivitas di luar ruangan atau setelah olahraga.

"Makanya rambut saya diikat," kelakar Luna, seperti dikutip dari Podcast Virall, Rabu (3/9/2025).