HOME WOMEN BEAUTY

Kabulkan Permintaan Maxime Bouttier, Luna Maya Potong Rambut Back to 2011

Rani Hardjanti , Jurnalis-Selasa, 23 September 2025 |09:58 WIB
Kabulkan Permintaan Maxime Bouttier, Luna Maya Potong Rambut <i>Back to</i> 2011
Kabulkan Permintaan Maxime Bouttier, Luna Maya Potong Rambut Back to 2011. (Foto: TikTok LunaMaya)
A
A
A

JAKARTA - Luna Maya meninggalkan identitasnya sebagai wanita berambut panjang. Keputusan itu ia ambil atas permintaan sang suami, Maxime Bouttier.

Luna memotong rambutnya sebahu di salah satu salon di Jepang. Ia pun membagikan proses potong rambut itu di akun media sosial miliknya.

Tampak Maxime mendampingi Luna dan terus memandang ketika helai demi helai rambut Luna dipotong. Setelah selesai, Maxime pun langsung berkomentar, "It's good," ujarnya, seperti dikutip dari akun TikTok Luna, Selasa (23/9/2025).

Model rambut yang dipilih Maxime adalah gaya rambut yang pernah menjadi look Luna pada 2011. Luna pun membagikan foto-fotonya 14 tahun silam.

"Finally! Welcome to the short hair era. Ini udah beneran pendek ya, no fake-fake pake wig kayak kemarin lagi. Suka nggak sama look barunya?" ucap Luna.

Netizen pun mengungkapkan jawaban di kolom komentar. 

 

Halaman:
1 2
      
