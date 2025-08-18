Manfaatkan AI, TikTok Dorong Kreator Gen Z Raup Cuan

JAKARTA - TikTok mendorong para kreator gen Z untuk memanfaatkan peluang di tengah perkembangan AI. TikTok membuat platform terpadu yang memudahkan kolaborasi antara brand dan kreator.

Dengan memanfaatkan teknologi AI dan sistem pencocokan otomatis, platform ini diharapkan mampu mempercepat proses kreatif sekaligus meningkatkan efektivitas pemasaran digital.

TikTok One menyederhanakan proses pencarian kreator, pelaksanaan kampanye, hingga pemantauan hasil secara real-time. Platform ini mengintegrasikan berbagai layanan mulai dari perencanaan kampanye, pengelolaan logistik, moderasi konten, hingga pembayaran, sehingga brand dan kreator dapat bekerja sama secara efisien di satu tempat.

Dalam Memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, TikTok meramaikan kampanye #Serunya17an untuk merayakan semangat dan kreativitas kreator hingga pelaku usaha lokal. Menurut proyeksi, transformasi digital di Indonesia berpotensi menghasilkan nilai ekonomi hingga USD360 miliar pada tahun 2030.

“Kami percaya semangat kemerdekaan, kreativitas, dan aksi nyata komunitas TikTok dapat membuka peluang ekonomi dalam ekosistem kreatif. Hal ini terlihat dari lebih dari 8 juta kreator yang memperoleh penghasilan di TikTok, dengan 63% di antaranya mendapatkan penghasilan di atas rata-rata upah minimum di Indonesia,” ujar Anggini Setiawan, Communications Director, TikTok Indonesia, Senin (18/8/2025).

Kreator, komunitas, dan brand dari berbagai skala dapat berkolaborasi lebih cerdas dan cepat, mulai dari perencanaan, produksi, hingga eksekusi konten. Salah satu kreator, Alfi Alfarizi, berhasil meningkatkan penghasilan hingga tiga kali lipat bahkan mewujudkan rumah impiannya.