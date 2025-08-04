Dokter Boyke: Gen Z Butuh Seks tapi Malas Menikah

JAKARTA - Generasi Z atau Gen Z akrab dengan berbagai macam fenomena yang menjadi bahan perbincangan netizen. Keinginan untuk tidak menikah ataupun child free banyak menuai kontroversi namun tak jarang dilakukan oleh generasi muda.

Menanggapi fenomena tersebut, seksolog, Dokter Boyke mengatakan generasi Z memiliki gaya hidup dan pola pikir yang menjadi faktor mereka untuk enggan melakukan hubungan serius hingga memiliki keturunan.

Dokter Boyke mengatakan banyak problematika yang dialami Gen Z hingga tak sedikit yang memutuskan enggan menikah dan memiliki keturunan.

“Para Gen Z ini banyak yang tidak mau menikah, alasannya mereka masih sandwich generation hingga kebiasaan mereka hidup instan,” ucap Dokter Boyke, saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, ditulis Selasa (5/8/2025).

Dokter Boyke mengatakan fenomena tersebut perlu dikhawatirkan lantaran bisa memicu terjadinya seks bebas yang bisa membawa pengaruh buruk.

Risiko seks bebas juga bisa meningkatkan risiko penyakit seksual termasuk HIV/AIDS yang masih menjadi momok untuk masyarakat.

“Menurut penelitian mereka juga sudah terbiasa melakukan seks bebas. Mereka tetap butuh seks, tapi mereka tidak mau menikah,” jelasnya.