HOME WOMEN LIFE

Profil Rosie Roche, Sepupu Pangeran William dan Harry yang Diduga Bunuh Diri

Gilang Patria Ramadhan Baskoro , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |18:03 WIB
Profil Rosie Roche, Sepupu Pangeran William dan Harry yang Diduga Bunuh Diri
Rosie Rosche (Foto: Royal Observer)
LONDON – Rosie Roche, sepupu dari Pangeran William dan Pangeran Harry, ditemukan meninggal dunia di rumah keluarganya di Norton, Wiltshire, Inggris, pada 14 Juli 2025.

Senjata api ditemukan di dekat tubuhnya, dan penyelidikan awal menyebutkan kematiannya disebabkan oleh cedera kepala berat.

Melansir dari People (22/7/2025), Rosie meninggal pada usia 20 tahun. Ia merupakan cucu dari Edmund Roche, Baron Fermoy ke-5, paman dari Putri Diana. Ia juga anak sulung dari pasangan Hugh Burke Roche dan Phillipa Kate Victoria Long.

Rosie merupakan mahasiswa jurusan Sastra Inggris di Durham University. Ia ditemukan oleh ibu dan saudara perempuannya ketika sedang bersiap untuk bepergian bersama teman-temannya.

Melansir NDTV (22/7/2025), otoritas lokal menyatakan tidak ada unsur mencurigakan dalam kejadian ini, dan tidak ditemukan tanda-tanda keterlibatan pihak lain. Sebuah penyelidikan resmi telah dibuka oleh kantor koroner Wiltshire dan Swindon, yang akan dilanjutkan pada 25 Oktober.

Menurut laporan The Royal Observer (23/7/2025), autopsi menyebut penyebab kematian sebagai cedera kepala berat. Pernyataan dari pihak kepolisian yang dikutip The Independent menyebutkan, “Tidak ditemukan kondisi mencurigakan dan tidak ada pihak ketiga yang terlibat. Pikiran kami bersama keluarga, dan kami mohon privasi mereka dihormati di masa sulit ini.”

 

