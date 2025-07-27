Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ingin Minum Kopi tapi Punya GERD? Coba Cara Ini

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |11:37 WIB
Ingin Minum Kopi tapi Punya GERD? Coba Cara Ini
Ingin Minum Kopi tapi Punya GERD? Coba Cara Ini (Foto: Freepik)
MINUM kopi hitam atau americano tengah ramai dilakukan masyarakat. Americano diketahui bisa membantu proses penurunan berat badan dan cocok untuk program diet Anda.

Namun, banyak masyarakat khawatir dengan kondisi GERD yang dialami. Kopi yang mengandung kafein diyakini bisa memicu GERD ini sehingga sering dihindari para penderitanya.

Melansir Mayo Clinic, Senin (27/7/2025), penyakit refluks gastroesofageal atau GERD adalah kondisi di mana asam lambung berulang kali mengalir kembali ke dalam saluran yang menghubungkan mulut dan lambung, yang disebut esofagus. Aliran balik ini dikenal sebagai refluks asam, dan dapat mengiritasi lapisan esofagus.

Dalam sebuah wawancara untuk jurnal Gastroenterology & Hepatology Trusted Source, Lauren B. Gerson, seorang profesor madya di Universitas Stanford, membahas dampak perubahan gaya hidup terhadap GERD dan mencatat bahwa tidak ada penelitian yang menentukan dampak menghindari kafein terhadap penyakit tersebut.

Kopi Ilustrasi, Shutterstock

Namun, Gerson menyarankan agar penderita GERD mencoba mengidentifikasi dan menghilangkan makanan serta minuman yang memicu gejala. Untuk itu, penderita GERD tetap perlu memerhatikan asupan kafein mereka bila hendak menikmati kopi hitam.

Lantas, bagaimana tips meminum kopi untuk para penderita GERD? Berikut tipsnya melansir Very Well Health.

1. Pilih Kopi Sangrai yang Gelap

Sebuah studi tahun 2014 menunjukkan bahwa kopi sangrai gelap mengandung keseimbangan bahan kimia yang menghasilkan lebih sedikit asam lambung daripada sangrai sedang. Sangrai gelap memiliki jumlah senyawa kimia yang disebut NMP yang lebih tinggi. Ia juga memiliki jumlah dua senyawa lain yang lebih rendah yang dikenal sebagai C5HT dan asam klorogenat (CGA).

Para peneliti menemukan bahwa rasio NMP yang tinggi terhadap C5HT dan CGA yang rendah menyebabkan lambung menghasilkan lebih sedikit asam. Itu berarti ada lebih sedikit cairan lambung yang menyebabkan mulas.

NMP sendiri tidak memiliki efek yang sama. Keseimbangan bahan kimialah yang membuat perbedaan. Hasil itu memperjelas bahwa NMP bekerja dengan senyawa lain dalam kopi untuk menurunkan asam lambung.

 

